Saucy Dog石原慎也「毎年絶対やってる」下着の買い替え、年越しそば、お神酒の用意…こだわりの年末行事

Saucy Dogのボーカルギター・石原慎也がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! Saucy LOCKS!」。12月27日(水)の放送の最後に、年末に絶対やっていることについて話していました。このコーナーを聴いていたパーソナリティのこもり校長とCOCO教頭の感想とあわせて紹介します。石原:さて、そろそろ今夜の授業も終了の時間になってしまいました……俺はね、毎年この時期になるとやってることがあるんですよ。下着を買い替えたりとかね。おそばも絶対に……俺、どんなときでも年越しそばは絶対食べるんですよ。あとお神酒を用意しますね。お茶も立てたりとか……めちゃめちゃやることあるんですよ(笑)。毎年絶対やってることだから、今年もやんないといけない……!ただ、年末の大掃除だけいつも間に合わないんですよね(笑)。なんででしょうね? 27日までにやらないと意味がないらしいですよ。みなさんいかがでしょうか? お掃除しましたか?こもり校長とCOCO教頭は、毎年年末にやっていることって何かありますか?COCO教頭:なんだろうな……?こもり校長:でも、俺も下着……パンツは一掃して新しくする。COCO教頭:全部捨てるの?こもり校長:そうそう。パンツを全部捨てて新しいのにする。COCO教頭:それいいね。新しい気分で迎えられるしね……私は年越しそばくらいかなぁ。こもり校長:俺は……年越しそばって意識して食べないんだよな。COCO教頭:飾り切りしたかまぼことか柚とか乗せるんだけど、1年に1回だけ作るね。それをやると「年越すなあ」というスイッチが入るかな。こもり校長:なるほどね。校長と教頭のハイブリッドが石原先生だね。COCO教頭:そうだね(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/