『過保護な兄にドン引き』15歳の相談にマルシィ吉田右京が回答「僕たちのせいで心配させちゃって申し訳ない」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)が担当する「松田LOCKS!」(毎週水曜放送)のコーナーでは、毎月1組のアーティストが登場し、リスナーの相談にアドバイスと1曲を届けています。12月のマンスリーアーティストは、3ピースバンド・マルシィのボーカル、ギター、吉田右京さんです。12月27日(水)の放送では、「過保護な兄にドン引き」という15歳の相談に回答しました。社会人になって4月に家を出た6歳上の兄から、絶対報告しなくていいしょうもないことで3日に1回LINEが来ます。さらに、私が12月31日にある「COUNTDOWN JAPAN 23/24」でマルシィ絶対見たいから朝帰りになるんだ、と言ったら「シンパイダヨー!!」って言われました。控えめに言ってドン引きなんですけど、こんな兄どうしたらいいでしょうか! マルシィ先生助けてくださーい!!すごくいいお兄ちゃんだなと思うし、お兄ちゃんにめちゃくちゃ愛されてるんだなと思っていいなと思いました。ドン引きとか言っちゃってますけど、お兄ちゃんに心配されたりとか、愛されて……もしかしたら、ちょっと面倒くさいなとか思っちゃってるところもあると思うんですけど。でも心の奥底では嬉しいというか、そういうのもあると思うので……。本当にいいお兄ちゃんだから、大事にしてほしいなと思うんですけども。「COUNTDOWN JAPAN 23/24」でマルシィを見てくれるということですけど、僕たちは(出演が)トリなので、めちゃめちゃ遅い時間になるのが……ちょっとね。僕たちのせいで、お兄ちゃんを心配させちゃって申し訳ないんですけど。もし見れるなら見てほしいし、お兄ちゃんを心配させないようにちゃんとLINEとかをして、安心させてもらえたらなと思います。「控えめに言ってドン引きなんですけど、こんな兄どうしたらいいですか」っていう答えとしては、たくさん心配されたり余計なお世話だって思うかもしれないけど、すごく愛してくれるいいお兄ちゃんだと思うので……! ここはね、面倒くさいときは我慢して、大事にしましょう! という感じで、仲良くやってもらえたらなと思います。今回選曲の「ラブソング」は、11月リリースのセカンドアルバム『Candle』に収録されています。詳細はオフィシャルサイトまで。「松田LOCKS!」の詳細は、番組の特設サイトをご確認ください。