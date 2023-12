第102回全国高校サッカー選手権大会の1回戦が28日と29日に各地で行われ、2回戦の対戦カードが決定した。

28日に行われた開幕戦では、早稲田実業(東京B)と広島国際学院(広島)が対戦。初出場校同士の一戦は、ゴール前での競り合いを制した広島国際学院が2-0で勝利し、2回戦への進出を決めた。

29日の試合では、強豪校が本領を発揮。今大会の優勝候補にも挙げられている静岡学園(静岡)が、川崎フロンターレに入団内定しているFW神田奏真の2ゴールなどで6-0と快勝すると、昌平(埼玉)は奈良育英(奈良)を7-0で一蹴。市立船橋(千葉)はFW郡司璃来のハットトリックで高川学園(山口)に4-1で勝利した。

その他、神戸弘陵学園(兵庫)と米子北(鳥取)も4-0で勝利。夏の全国高等学校総合体育大会(インターハイ)を制し、夏と冬の“2冠”を目指す明秀日立は、苦しみながらも後半の2得点で徳島市立(徳島)に2-0で競り勝ち、前橋育英(群馬)は立正大淞南(島根)との強豪校対決を3-1で制し、1回戦突破を決めた。

一方、U-17ワールドカップの活躍で注目を集めたFW高岡伶颯を擁する日章学園(宮崎)は、名古屋(愛知)と対戦し、1-1で迎えたPK戦の末に高岡らのシュートが止められて敗退することに。初出場の名古屋は2回戦へ駒を進めることに成功した。

1回戦の試合結果および2回戦の対戦カードは下記の通り。2回戦は全試合が31日に開催される。

◆■1回戦結果

早稲田実(東京B) 0-2 広島国際学院(広島)

北海(北海道) 1-1(PK:6-5) 大手前高松(香川)

名古屋(愛知) 1-1(PK:4-2) 日章学園(宮崎)

帝京長岡(新潟) 3-2 長崎総科大附(長崎)

市立船橋(千葉) 4-1 高川学園(山口)

静岡学園(静岡) 6-0 明徳義塾(高知)

昌平(埼玉) 7-0 奈良育英(奈良)

山形明正(山形) 0-4 米子北(鳥取)

仙台育英(宮城) 0-4 神戸弘陵学園(兵庫)

前橋育英(群馬) 3-1 立正大淞南(島根)

矢板中央(栃木) 0-1 東海大仰星(大阪)

明秀日立(茨城) 2-0 徳島市立(徳島)

帝京大三(山梨) 2-3 初芝橋本(和歌山)

堀越(東京A) 2-0 今治東(愛媛)

帝京大可児(岐阜) 2-1 柳ヶ浦(大分)

丸岡(福井) 0-1 佐賀東(佐賀)

◆■2回戦対戦カード

岡山学芸館(岡山) vs 尚志(福島)

北海(北海道) vs 名古屋(愛知)

帝京長岡(新潟) vs 市立船橋(千葉)

星稜(石川) vs 四日市中央工(三重)

青森山田(青森) vs 飯塚(福岡)

広島国際学院(広島) vs 静岡学園(静岡)

昌平(埼玉) vs米子北(鳥取)

遠野(岩手) vs 大津(熊本)

神村学園(鹿児島) vs 松本国際(長野)

神戸弘陵学園(兵庫) vs 前橋育英(群馬)

東海大仰星(大阪) vs 明秀日立(茨城)

日大藤沢(神奈川) vs 近江(滋賀)

明桜(秋田) vs 名護(沖縄)

初芝橋本(和歌山) vs 堀越(東京A)

帝京大可児(岐阜) vs 佐賀東(佐賀)

富山第一(富山) vs 京都橘(京都)