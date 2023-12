松任谷由実の全国アリーナツアー「50th Anniversary 松任谷由実コンサートツアー The Journey」が昨日12月28日に愛知・日本ガイシホールでファイナルを迎えた。

昨年7月にデビュー50周年を迎えたユーミン。このツアーでは総合演出の松任谷正隆、武部聡志率いるバンドメンバー7名、パフォーマー9名、各分野のスタッフ123名という多くの人々の力が集結し、5月のスタートから約8カ月にわたり全54公演が行われた。動員数は57万4000人。ユーミンにとって過去最大規模のツアーとなった。

アリーナのセンターに巨大な海賊船のセットが設置され、ユーミンが船長となりオーディエンスと航海するというショーが展開されたこのツアー。過去に開催されていた“シャングリラ”シリーズを彷彿とさせる場面や、巨大なドラゴンに乗ってのパフォーマンスなど、さまざまな演出が取り入れられた。本編ラストには、ユーミンが「けれど私は人の知性を信じたい。未来がよりよい世界であるために」と平和への願いを込めたメッセージを送った。

最終公演のアンコールにて「ワンステージも落とすことなく、無事、最後の名古屋にたどり着きました。昔ならこんなに素直に言えないけれど、みんなの応援のおかげです。もっと続けられる気がする! こんなに素晴らしいファイナル、長くやっていて初めてです!」と観客へ感謝の気持ちを伝えたユーミン。さらに3度目のアンコールで彼女は「私が長く続けて来ることができた、大きな大きな理由。この船の設計者、この航海の航路の計画者、そして“ユーミン”という人生の“帆走者”」として松任谷正隆を呼び込み、彼の弾くピアノに合わせて「卒業写真」を歌い、大喝采を浴びた。

なお本ツアーより神奈川・横浜アリーナ公演の模様がWOWOWで1月27日に放送 / 配信される。

セットリスト

「50th Anniversary 松任谷由実コンサートツアー The Journey」2023年12月28日 日本ガイシホール

01. 心のまま

02. WANDERERS

03. リフレインが叫んでる

04. ただわけもなく

05. 満月のフォーチュン

06. TYPHOON

07. 青いエアメイル

08. 紅雀

09. あの日にかえりたい

10. さまよいの果て波は寄せる

11. セイレーン

12. Blue Planet

13. Delphine

14. LOVE WARS

15. Now Is On

16. 星空の誘惑

17. 埠頭を渡る風

18. 真夏の夜の夢

19. 航海日誌

<アンコール>

20. 守ってあげたい

21. やさしさに包まれたなら

22. 春よ、来い

<ダブルアンコール>

23. 瞳を閉じて

<トリプルアンコール>

24. 卒業写真

WOWOWプライム「松任谷由実 50th Anniversary コンサートツアー『The Journey』」

2024年1月27日(土)20:00~