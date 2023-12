AFCチャンピオンズリーグ(ACL)決勝トーナメント1回戦の組み合わせ抽選会が28日に行われた。

クラブ初となるACLながら、グループHを首位で勝ち抜いたヴァンフォーレ甲府は、グループI・2位の蔚山現代(韓国)との対戦が決定した。グループIを無敗のまま首位突破した川崎フロンターレは、グループG・2位の山東泰山(中国)と激突。勝ち点「12」で3クラブが並んだグループGを首位で勝ち抜いた横浜F・マリノスは、グループF・1位のバンコク・ユナイテッド(タイ)と対戦する。

決勝トーナメントはホーム&アウェー方式で行われ、日本勢が所属する東地区の1回戦第1試合は来年2月13日or14日、第2試合は2月20日or21日に行われる。

決勝トーナメント1回戦の組み合わせは以下の通り。

▼東地区

全北現代モータース(韓国/F組2位) vs 浦項スティーラース(韓国/J組1位)

蔚山現代(韓国/I組2位) vs ヴァンフォーレ甲府(日本/H組1位)

山東泰山(中国/G組2位) vs 川崎フロンターレ(日本/I組1位)

バンコク・ユナイテッド(タイ/F組1位) vs 横浜F・マリノス(日本/G組1位)

▼東地区

ナサフ(ウズベキスタン/B組1位) vs アル・アイン(UAE/A組1位)

アル・フェイハ(サウジアラビア/A組2位) vs アル・ナスル(サウジアラビア/E組1位)

セパハン(イラン/C組2位) vs アル・ヒラル(サウジアラビア/D組1位)

ナフバホール(ウズベキスタン/D組2位) vs アル・イテハド(サウジアラビア/C組1位)