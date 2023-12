シビれる間違い電話も、恥ずかしい言い間違いも…「今年の失敗は今年のうちに清算しよう！」2023年の失敗を告白

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。12月27日(水)は、『なぜこんなことに!? 失敗大精算会2023!』を放送。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、リスナーや番組スタッフの2023年の失敗談を紹介しました。こもり校長:2023年も、今日を入れてあと5日ですよ。COCO教頭:そこまで来た……! あっという間だったね。こもり校長:この学校的にも……教頭を(4月に)迎えることができたり、久しぶりに『閃光ライオット』を開催できたり、Saucy Dog先生、ヨビノリたくみ先生、SUPER BEAVER先生と、新たな講師陣とも出会えた1年だったね。COCO教頭:そうだね。こもり校長:でも、いいことの裏には悪いことがあるというか……。人知れず取返しのつかないミスをしてしまった生徒(リスナー)もいると思う。今日は、生徒のみんなが今年失敗してしまったことを清算する授業をしていこうと思います。COCO教頭:はい!こもり校長:ちなみに教頭は、今年のうちに清算しておきたい失敗はある?COCO教頭:「ダウンタイムクリスマス」(※)以外で?(※12月25日の放送で、韓国で「フェイスラインのもたつき」の施術をおこない、現在ダウンタイム中だと明かしたエピソードから)こもり校長:そうだね(笑)。「ダウンタイムクリスマス」も、別に失敗ではないしね。ただ、顔をパンパンに腫らしていただけじゃん(笑)。COCO教頭:そうだね(笑)。これを失敗としないのならば……ないです!こもり校長:そう? 単純に、直近のことしか覚えてないだけなんじゃない!?COCO教頭:(笑)。まぁ、こんな感じで今年の失敗を笑っていきましょう!【6月に奈良へ自然教室に行きました。奈良に向かうバスで先生が「シートベルトをしましょう」と言ったので、私は前の席の子に「シートベルトしてる?」と聞こうとしたんですけど、「シーベルトしてる?」と間違えてしまいました。前の子にも笑われるし、めちゃくちゃ恥ずかしかったです】(13歳)COCO教頭:こういう言い間違い系はあるよね。こもり校長:あるあるだね。(元CAの)教頭も「シーベルトをお付けください」って言ったことあるんじゃない?COCO教頭:ガチである(笑)。“Seat belt”って日本とは発音が違うじゃない?(あまりSeatの“t”を発音しないので)日本で言うと、海外かぶれしている嫌な女みたいになっちゃう(笑)。こもり校長:俺も言われたら嫌だもん(笑)。【突然電話が鳴り、出てみると「今日いらっしゃいませんか?」の一言。キレイに収録自体を飛ばしました】COCO教頭:でも、リモートの収録だったから実務自体はなく、事なきを得た模様です。こもり校長:なるほどね。【今年、逆電(リスナーへの電話)を2回かけ間違えた。1回目は『閃光ライオット』のファイナリスト発表スペシャル、2回目は「SCHOOL OF LOCK! 教育委員会」でご年配の方につながり息子からの電話と勘違いされ、パーソナリティのとーやま委員が少し心を痛めた】こもり校長:(『閃光ライオット』のファイナリスト発表スペシャルでは)「誰アンタ!?」って(笑)。COCO教頭:電話に出た方にちょっと怒られたからね。これはシビれたね。この日の放送では……・「応援団の旗を降る役をしたときに、床に置いていた旗につまずいてしまい、全校生徒が見る前で盛大に転びました」という14歳・「しゃぶしゃぶ屋でバイトをしているのですが、初日にお湯が沸騰しないままお客様に提供してしまいました」という17歳・「ライブに行って財布だけ持って会場に入ったら、服にポケットが無くお腹とズボンに間にはさんだのですが、踊っているうちに落としてしまいました」という17歳・「仲良かった異性の友達に彼女ができたことを知らず、いつも通りにしゃべりに行ったらそっけない態度を取られてしまい、関係が悪くなりました」という18歳と電話をつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/