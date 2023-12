アイナ・ジ・エンド「夜な夜な泣いてしまった」大怪我で気づいた“他愛のない日々の大切さ”

アイナ・ジ・エンドがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! アイナLOCKS!」。12月26日(火)の放送では、2023年を4つのキーワードで振り返りました。そのなかの1つである『傷ちゃんセンキュー』についてのコメントを紹介します。アイナ:2023年の3月に、撮影中におでこを30針ぐらい縫う怪我をしたんですけども……。これはやはり、自分にとってかなり大きな出来事でした。この「アイナLOCKS!」も、お休みをいただいたりしました。今までは、病気にかかったときとかもBiSHのメンバーが代わりに来てくれたりとかしてたんだけど……初めてお休みをいただいて、迷惑をかけちゃってごめんね。毎日どんどん顔が腫れていくんだけど、そこに対してすごい恐怖で夜な夜な泣いてしまったり……。そんななかでも、友達が家に来てくれて一緒にクレープを焼いたり、スマブラしたり……。(愛犬の)葉蔵が、顔を舐めてくれたりね(笑)。犬にとっちゃ、顔が腫れてる腫れてない関係ないんだよね。愛してる飼い主、それだけだからさ。やっぱ顔を舐めてくれるんだよ。そうやって、生きてるなかでの他愛のない日々こそが大切だったんだって、初めて気づいたんだよね。それまでは、結構ぼんやり生きてる日々が多かった気がする。「今日も朝8時からだ! とにかくメイクをして、仕事をして、帰って、なるべくお風呂に入って寝よう!」とか……ほんと必死だったんだけど。生きてるうちに友達を大切にしたいなとか、葉蔵が最高の人生を……“犬生”かな? 送れるようになるべく散歩に行こう! とか。生きてることを大切にして、宝石みたいに扱おうと思いました。この傷のおかげでそうやって思えたんで、アイナにとってこれは大きな出来事だなと思いました!キーワードは、このほかに『ポピュラーな独り立ち』、『キリエと音楽』、『BACK TO THE END』がありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/