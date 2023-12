アニメ「未来少年コナン」の舞台化が決定。2024年5月・6月に東京・東京芸術劇場プレイハウスで上演される。

「未来少年コナン」は、1978年に宮崎駿が初監督を手がけたアニメシリーズ。最終戦争後の荒廃した地球を舞台に、恐れを知らない野生児・コナンの冒険が描かれる。2020年にはNHK総合でデジタルリマスター版が放送された。

舞台「未来少年コナン」では、イスラエルの演出・振付・美術家であるインバル・ピントと、フランス国立民衆劇場の専属パフォーマーとしても活動する脚本家・演出家のダビッド・マンブッフがタッグを組み、芝居だけでなく、ダンス、歌や音楽、美術、衣装、照明などを駆使した新しい舞台を届ける。また脚本は伊藤靖朗、音楽は阿部海太郎が担当。東京公演ののち、ツアー公演も予定されている。

舞台「未来少年コナン」

期間:2024年5月・6月

会場:東京都 東京芸術劇場 プレイハウス

スタッフ

原作:日本アニメーション制作「未来少年コナン」

演出・振付・美術:インバル・ピント

演出:ダビッド・マンブッフ

脚本:伊藤靖朗

音楽:阿部海太郎

(c) NIPPON ANIMATION CO., LTD.