4月27日と28日に宮城・みちのく公園北地区 エコキャンプみちのくで行われるロックフェス「ARABAKI ROCK FEST. 24」の出演アーティスト第1弾が発表された。

今回出演が明らかになったのは[Alexandros]、9mm Parabellum Bullet、GLIM SPANKY、水曜日のカンパネラ、This is LAST、10-FEET、THE BACK HORN、ハンブレッダーズ、ヒトリエ、the pillows、PEDRO、ヤングスキニーら42組。9mm Parabellum Bulletと10-FEETはアラバキ恒例のセッション企画「MICHINOKU PEACE SESSION」を行い、GLIM SPANKYとthe pillowsはアニバーサリーイヤーを記念したステージを披露する。

GIPのチケットサイト・GTRでは1月8日までチケットの先行抽選予約を受付中。また岩盤でも1月8日まで、Webおよび店頭にて先着順の先行予約を受け付けている。

ARABAKI ROCK FEST. 24

2024年4月27日(土)・28日(日)宮城県 みちのく公園北地区 エコキャンプみちのく



<出演者>

秋山黄色 / [Alexandros] / eastern youth / カメレオン・ライム・ウーピーパイ / ARABAKI ROCK FEST. 24 MICHINOKU PEACE SESSION 9mm Parabellum Bullet -20th ANNIVERSARY CARNIVAL OF CHAOS in ARABAKI- / GLIM SPANKY 10th Anniversary~ ARABAKI SPECIAL ~ / 川内太鼓 / 川崎中学校吹奏楽部 / ケプラ / Crossfaith / Cody・Lee(李) / KOTORI / Conton Candy / サバシスター / G over / SION'S SQUAD(SION、藤井一彦、クハラカズユキ、中西智子) / -真天地開闢集団 -ジグザグ / 水曜日のカンパネラ / This is LAST / 鉄風東京 / ARABAKI ROCK FEST. 24 MICHINOKU PEACE!! 10-FEET ~アラバキセッション大作戦~ / とた / 怒髪天 / ドミコ / 西馬音内盆踊り / NOISEMAKER / バックドロップシンデレラ / THE BACK HORN / ハンブレッダーズ / ヒトリエ / Hwyl / the pillows 35th with ARABAKI LITTLE BUSTERS / 藤原美幸(秋田民謡) / 古市コータロー -みちのく還暦のブルース- / フレデリック / PEDRO / みちのくプロレス / 夢弦会(津軽三味線) / MO'SOME TONEBENDER / ヤングスキニー / yutori / WurtS / and more