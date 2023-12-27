4月27日と28日に宮城・みちのく公園北地区 エコキャンプみちのくで行われるロックフェス「ARABAKI ROCK FEST. 24」の出演アーティスト第1弾が発表された。
今回出演が明らかになったのは[Alexandros]、9mm Parabellum Bullet、GLIM SPANKY、水曜日のカンパネラ、This is LAST、10-FEET、THE BACK HORN、ハンブレッダーズ、ヒトリエ、the pillows、PEDRO、ヤングスキニーら42組。9mm Parabellum Bulletと10-FEETはアラバキ恒例のセッション企画「MICHINOKU PEACE SESSION」を行い、GLIM SPANKYとthe pillowsはアニバーサリーイヤーを記念したステージを披露する。
GIPのチケットサイト・GTRでは1月8日までチケットの先行抽選予約を受付中。また岩盤でも1月8日まで、Webおよび店頭にて先着順の先行予約を受け付けている。
ARABAKI ROCK FEST. 24
2024年4月27日（土）・28日（日）宮城県 みちのく公園北地区 エコキャンプみちのく
＜出演者＞
秋山黄色 / [Alexandros] / eastern youth / カメレオン・ライム・ウーピーパイ / ARABAKI ROCK FEST. 24 MICHINOKU PEACE SESSION 9mm Parabellum Bullet -20th ANNIVERSARY CARNIVAL OF CHAOS in ARABAKI- / GLIM SPANKY 10th Anniversary～ ARABAKI SPECIAL ～ / 川内太鼓 / 川崎中学校吹奏楽部 / ケプラ / Crossfaith / Cody・Lee(李) / KOTORI / Conton Candy / サバシスター / G over / SION'S SQUAD（SION、藤井一彦、クハラカズユキ、中西智子） / -真天地開闢集団 -ジグザグ / 水曜日のカンパネラ / This is LAST / 鉄風東京 / ARABAKI ROCK FEST. 24 MICHINOKU PEACE!! 10-FEET ～アラバキセッション大作戦～ / とた / 怒髪天 / ドミコ / 西馬音内盆踊り / NOISEMAKER / バックドロップシンデレラ / THE BACK HORN / ハンブレッダーズ / ヒトリエ / Hwyl / the pillows 35th with ARABAKI LITTLE BUSTERS / 藤原美幸（秋田民謡） / 古市コータロー -みちのく還暦のブルース- / フレデリック / PEDRO / みちのくプロレス / 夢弦会（津軽三味線） / MO'SOME TONEBENDER / ヤングスキニー / yutori / WurtS / and more