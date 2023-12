毎年恒例SCANDALのクリスマスライブ開催＆事前予想！憧れの“モー娘。”曲を踊る？ラップを披露？

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルト」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。12月25日(月)の配信では、SCANDALのクリスマスライブ「BEST☆Xmas 2023」の模様をお届け。事前収録した、リハーサル前の4人のトークをお送りしました。▶▶【音声を聴く】「SCANDAL Catch up」HARUNA:2023年、今年最後の「Catch up」です。一同:お~!HARUNA:ということで、「三形態」でお届けします。RINA:三形態?TOMOMI:三形態ってシングルみたいだね。初回盤AとかBとか。HARUNA:昨日、24日(日)におこなわれた私たちのクリスマスライブイベント「BEST☆Xmas 2023」の合間合間で、時空を飛び越えてお届けします。※今回の放送では「BEST☆Xmas 2023」のリハ前、リハ中、ライブ後の声をそれぞれお届けしました。MAMI:なんかすごいけど、どういうこと?HARUNA:今、これを収録しているのは、「ベスクリ」前なんです。まだ始まっていません。RINA:っていうか、まだ11月やし。HARUNA:そうなんです、今は11月なんです。だいぶ前に収録しているわけですけど、この時点の「ベスクリ」にあたっての「意気込み」をまずは話そうと。MAMI:ん? 世の中的には「ベスクリ」も終わって、もう全部出ているってことよね?。RINA:そうだね。ある意味ネタバレOKということで。HARUNA:そう。(番組を)お聴きのみなさんにとっては「ベスクリ」も終わっているからね。ただ、しっかりと「ベスクリ」をお届けできたかどうかはわかりません。私たちの今の時点では。RINA:そうね。予定していることはたくさんあるけどね。HARUNA:今思っていること、考えていることをやりきっているかどうか……。MAMI:でもいいんじゃない? それも含めての今(11月)だから。TOMOMI:……モー娘。はどうだったのよ~?※SCANDALは「BEST☆Xmas 2023」の1曲目でモーニング娘。の楽曲「恋愛レボリューション21」を披露しました。MAMI:どうだったのよ~!TOMOMI:どうだったのよ~!? みんな!MAMI:「ベスクリ」のアタマ3曲はどうだった!?TOMOMI:どうだったのよ~! 久々に「どぼんどぼんど」も来日したし~。※「どぼんどぼんど」はMAMIとTOMOMIで結成したスピンオフのラップユニットです。MAMI:ん? 「来日してるといいね」っていうことだよね。TOMOMI:え、来日してないのかな……している予定なんだけどね。RINA:今年の「ベスクリ」の大きな違いとしては、構成をガラッと変えたこと。いつもは中盤にダンスコーナーがあるんだけど、今年はアタマから踊っちゃうという。だいぶ違うよね。MAMI:みんなが会場に入ってきたとき、バンドセットがいつもと違う……って、思うよね。RINA:セットはどうなっているんやろ。「バンドセットなしでいこう」って話になったりしているけど……。HARUNA:でも、アリになったんじゃない?RINA:アリになったんか。MAMI:マイクがないってことになったよ。HARUNA:マイクだけ舞台袖に引っ込めて。TOMOMI:着替えは置きっぱでね。MAMI:とにかく、いつも見るライブの風景とはきっと違うよね。HARUNA:マイクがないんだもんね。RINA:そこにみんなは気付いているんかな?HARUNA:わからない。RINA:まぁ、気付くか……。MAMI:わからん?TOMOMI:意識しないとさ……。RINA:でも、きっと違和感に気づいている人もいるやろうね。「なんか違う、何が違うかな」って。MAMI:そんなみんなの反応も楽しみだね、今年の「ベスクリ」は!----------------------------------------------------「SCANDAL Catch up」音声版----------------------------------------------------<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルトAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056