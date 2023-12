10-FEET「第ゼロ感」、INI、宇多田ヒカル、マカえん、ショパン…10代が2023年に一番よく聴いた曲

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。12月26日(火)は、「2023年! この曲を一番聴きました!」をテーマに放送。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、10代リスナーから届いたメッセージを紹介し、感想を語りました。この曲は、僕の学校の今年の中体連テーマソングでした。生徒会の一員として中庭で歌ったり、吹奏楽部がたくさん演奏会してくれたり、某音楽アプリでも毎日と言っていいほど聴いていました。(13歳)COCO教頭:吹奏楽部も演奏したんだね。こもり校長:すごいね。吹奏楽バージョン!最近聴いているのは「道」という曲です。「人は皆生きてるんじゃなく生かされてる」という歌詞にハッとしました。ベストアルバムの発表もあり、すごく楽しみです。(14歳)COCO教頭:歌詞の深いところに刺さったんだね。出会いは(番組内コーナーの)「INI LOCKS!」です。この曲は、頑張りたいときやお風呂でリラックスしたいときに聴いています!(18歳)COCO教頭:お風呂で聴くのはいいですね~。曲をいろいろ聴いている時期に出会い、とてもハマりました。独特のメロディや雰囲気に惹かれ、今も聴いています。(12歳)こもり校長:いよわ先生! ボカロの沼に入るよね~。昔から聴いたことはあったけど、何ていう曲なのかは知りませんでした。今年、ある音楽番組でこの曲の題名と歌詞を知って以来、ヘビロテしています。(16歳)こもり校長:番組からの出会いもあるんだな。4月に(当番組にゲスト出演した際の)生放送教室での授業(放送)を聴いているときに出会いました。最初にリズムが好きになり、あとから歌声も好きになりました。この曲を聴いているとやる気が出るので、勉強を始めるときによく聴いています! この曲で一番好きな歌詞は、「見てないエンドライン」です。この歌詞で「とりあえず頑張ろう」という気持ちになれます!(12歳)COCO教頭:「見てないエンドライン」でスイッチを入れているんだね。好きな子から勧められて聴きました。この曲にはロマンスという名前がついていますが、恋歌という意味です。(その子には)中2のときに告白しましたが、かないませんでした。いまも諦められません。それで、好きな子を思い出したときやつらいときに聴いています。学校は離れたものの、同じ音楽をやっている同士なので、また再会したときには楽しくお話したいです!(16歳)COCO教頭:ショパン! クラシック来た!こもり校長:この曲ね~。COCO教頭:いや、わかるかー(笑)。こもり校長:(笑)。COCO教頭:(クラシックを選曲するのは)オシャレだよね……。自分は小さいころからEテレの番組(「天才てれびくん」)が好きで、その主題歌をマカえん先生が担当すると聞いてとてもうれしかったです! 今年1年聴き倒して、ダンスも踊り倒しました。歌詞も10代に刺さるし曲調もキャッチーで、すごく好きな1曲になりました!(15歳)COCO教頭:たしかに、キャッチーな曲だね!この曲は闘志を燃やす感じで、“ここぞ”というときや登校前に聴いてました。ラップで大声で歌うのがとても気持ちいいです。高3ということもあり、今年度は節目事がたくさんあって曲を聴いては助けてもらいました。(18歳)COCO教頭:この曲を聴いて、テンションを上げて学校に行ってたんだなあ。この日の放送では……・「です。ドラマの主題歌で知ったのですが、自分への応援歌になりました」という17歳・「です。アニメの『ぼっち・ざ・ろっく!』を見ていて、そこからハマりました。勉強前に聴いてスイッチを入れています」という15歳・「です。『映画ドラえもん』の主題歌で、映画も観て好きになりました。“そのままでいい”、“ありのままの君でいい”という気持ちにさせてくれます」という16歳・「です。今年の3月まで受験生だったのですが、受験が終わった日にアルバムが発売。そこからほぼ毎日聴いていて、私の1年を表す楽曲だと思っています」という18歳・「です。ドラマ『パリピ孔明』を見ていなくて、上白石萌歌先生が歌っているのを知らなかったのですが歌声で気づきました。自分が苦しいときに励ましてくれた曲です」という18歳と電話をつなぎ、楽曲とのエピソードを聞きました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/