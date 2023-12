景井ひな「今年特に乾燥すごいよね!?」冬の静電気対策にも！乾燥肌におすすめのアイテム紹介

景井ひながパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 景井LOCKS!」。12月25日(月)の放送では、リスナーから届いた肌のケアに関する相談に答えました。私は極度の乾燥肌です。静電気がバチッとしたり、ビニール袋が広げられないことが厄介で面倒くさいし、ギターを弾くときも指が痛いです。おすすめのハンドクリームや、手の乾燥対策はありませんか?(17歳)景井:この季節っていうか、今年特に乾燥すごいよね!? どんなに加湿器を炊いても、めちゃくちゃ乾燥するからすっごくわかる! かと言って、私はめちゃくちゃ乾燥肌でもないから、どれぐらい私の情報がいいかわからないんだけど……。私の友達のめっちゃ乾燥肌って子は、「ニベア」を使っていますね。いろんな物を使ってみるんだけど、辿り着くのは「ニベア」ってみんな言うかも! 安いのもいいよね。私が個人的に使っているのは……もらい物なんですけど、「SHIRO」っていうブランドのハンド美容液を使っています。ハンドクリームとはちょっと違うんだけど、そのハンド美容液を塗るだけでだいぶ保湿されますよ。私はベタつくのがあまり好きじゃないので、それを使っていつも手のケアとか保湿をしています。ぜひ使ってみてください!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/