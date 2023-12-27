水上悟志原作によるアニメ「戦国妖狐」より、「世直し姉弟編」のキービジュアルが公開された。

ビジュアルには「人間どもよ、闇の深さを思い知れ！」というキャッチコピーとともに、精霊転化した迅火、たま、真介、灼岩の姿が描かれた。アニメは2024年1月10日より、TOKYO MX、ABCテレビ、メ～テレ、BS朝日で放送される。

「戦国妖狐」は人間好きの妖狐・たまと人嫌いな仙道・迅火による義姉弟が、“精霊転化”の力で世にはびこる悪を跋扈していく和風ファンタジー。物語はたまと迅火が主人公の第1部と、謎多き少年・千夜が主人公の第2部の2部構成となっている。単行本は全17巻が刊行されているほか、新装版が11月より3カ月連続で発売。アニメは全3クールで原作の最初から最後までを映像化する。

TVアニメ「戦国妖狐」

放送情報

TOKYO МX：2024年1月10日（水）より毎週水曜日24:00～

ABCテレビ：2024年1月10日（水）より毎週水曜日26:14～

メ～テレ：2024年1月10日（水）より毎週水曜日25:29～

BS朝日：2024年1月12日（金）より毎週金曜日23:30～

配信情報

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スタッフ

原作：水上悟志（マッグガーデン刊）

監督：相澤伽月

シリーズ構成・脚本：花田十輝

キャラクターデザイン：奥田陽介

サブキャラクターデザイン：小林真平

総作画監督：奥田陽介 / 小林真平 / 八重樫洋平

プロップデザイン：張紹偉 / 林可爲 / 児玉裕之

闇デザイン：張紹偉

美術監督：宮本実生（スタジオ・ルーファス）

色彩設計：佐藤美由紀（Wish）

撮影監督：堀野大輔（スタジオトゥインクル）

3DCGディレクター：秋元央（T2studio）

編集：黒澤雅之

音響監督：飯田里樹

音楽：EVAN CALL

制作：WHITE FOX

キャスト

迅火：斉藤壮馬

たま：高田憂希

真介：木村良平

灼岩：黒沢ともよ

千夜：七海ひろき

月湖：内田真礼

なう：豊崎愛生

神雲：乃村健次

道錬：稲田徹

烈深：宮城一貴

山の神：高垣彩陽

りんず：鈴木愛奈

野禅：津田健次郎

雷堂斬蔵：東地宏樹