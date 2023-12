MY DISCO、2019年以来となる日本ツアー開催を発表

メルボルンのエクスペリメンタル・レジェンド、MY DISCOが、2019年以来となる日本ツアーの開催を発表した。

2003年にRohan Rebeiro、Benjamin Andrews、Liam Andrewsの3人で結成されたMY DISCO。2021年にリリースしたインダストリアルノイズアルバム『Alter Schwede』を引っ提げ、東京、京都、金沢と回る。共演者は、盟友のLimited Express (has gone?)やゆーきゃん、ニーハオ!!!!、the hatch、1797071、ikkakuなどが名を連ねている。

<ライブ情報>

MY DISCO JAPAN TOUR 2024

2024年2月9日(金)TOKYO Shimokitazawa SPREAD

出演:MY DISCO (AUS) / ニーハオ!!!! / IN THE SUN / 1797071 / ティートエイチ(Teet.H)

2024年2月10日(土)KANAZAWA Ishiguro Building

出演:MY DISCO (AUS) / 日野繭子 / 本川潤 / ゆーきゃん

2024年2月11日(日)KYOTO Livehouse Nano

出演:MY DISCO (AUS) / ikkaku / シゼンカイノオキテ / YUNOWA / idios

2024年2月12日(月)TOKYO Shinjuku NINE SPICES

出演:MY DISCO (AUS) / Limited Express(has gone?) / ELEPH/ANT / セノオGEE / the hatch / Rebel One Excalibur (郡山) / VINCE;NT