日本テレビ系音楽特番『発表!今年イチバン聴いた歌 ～年間ミュージックアワード2023～』が、きょう27日(19:00～)に、千葉・ホテルニューオータニ幕張から4時間生放送される。タイムテーブルは、以下の通り。
※時間帯ごとアーティスト名を五十音に掲載(企画を除く)。放送時間は変更の場合あり。
■19時台
・IMP.
・imase
・岩崎良美
・斉藤由貴
・田原俊彦
・Da-iCE
・Travis Japan
・未唯mie
・LE SSERAFIM
■20時台
・ano
・Travis Japan
・NiziU
・NewJeans
・松本梨香
・Mrs. GREEN APPLE
■21時台
・上白石萌音
・氣志團
・キタニタツヤ
・NewJeans
・BoA
・MISIA
・LE SSERAFIM
・LUNA SEA
■22時台
・三代目 J SOUL BROTHERS
・SEKAI NO OWARI
・Travis Japan
・松任谷由実
・未唯mie
・YOSHIKI×XY
・YOSHIKI×HYDE×SUGIZO
MCは、上白石萌音、藤井貴彦アナウンサー、水卜麻美アナウンサーが務める。