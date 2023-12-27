日本テレビ系音楽特番『発表!今年イチバン聴いた歌 ～年間ミュージックアワード2023～』が、きょう27日(19:00～)に、千葉・ホテルニューオータニ幕張から4時間生放送される。タイムテーブルは、以下の通り。

  • 『発表!今年イチバン聴いた歌 ～年間ミュージックアワード2023～』

※時間帯ごとアーティスト名を五十音に掲載(企画を除く)。放送時間は変更の場合あり。

■19時台

・IMP.
・imase
・岩崎良美
・斉藤由貴
・田原俊彦
・Da-iCE
・Travis Japan
・未唯mie
・LE SSERAFIM

■20時台

・ano
・Travis Japan
・NiziU
・NewJeans
・松本梨香
・Mrs. GREEN APPLE

■21時台

・上白石萌音
・氣志團
・キタニタツヤ
・NewJeans
・BoA
・MISIA
・LE SSERAFIM
・LUNA SEA

■22時台

・三代目 J SOUL BROTHERS
・SEKAI NO OWARI
・Travis Japan
・松任谷由実
・未唯mie
・YOSHIKI×XY
・YOSHIKI×HYDE×SUGIZO

MCは、上白石萌音、藤井貴彦アナウンサー、水卜麻美アナウンサーが務める。