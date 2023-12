プレミアリーグ第19節の5試合が26日に行われた。

前節アーセナルとの首位攻防戦に引き分けた現在2位のリヴァプールはアウェイで19位のバーンリーと対戦。6分にダルウィン・ヌニェスのゴールで先制に成功すると、90分に復帰戦となった途中出場のディオゴ・ジョッタが待望の追加点を奪い、2-0で勝利。リヴァプールにとってはリーグ戦3試合ぶりの白星となった。なお、MF遠藤航は公式戦7試合連続先発出場を果たし、リーグ戦3試合連続でのフル出場となった。

公式戦4試合連続無得点で8位のマンチェスター・ユナイテッドはホームで好調と3位のアストン・ヴィラと対戦。21分にFKを蹴ったジョン・マッギンのボールがそのままゴールに吸い込まれ、アストン・ヴィラが先制すると、26分にもCKの流れから最後はレアンデル・デンドンケルが押し込み、2点差に。それでも、59分と71分にアレハンドロ・ガルナチョがゴールを決めて試合を振り出しに戻すと、82分にラスムス・ホイルンドが待望のプレミアリーグ初ゴールとなる勝ち越し弾を挙げ、マンチェスター・ユナイテッドが3-2で逆転勝利を収めた。

そのほか、ニューカッスルはノッティンガム・フォレストに1-3で逆転負け。ボーンマスはフルアムを3-0で下し、4連勝で10位に浮上。打ち合いとなったシェフィールド・ユナイテッドとルートン・タウンの一戦は3-2でアウェイのルートン・タウンが白星を飾っている。

プレミアリーグ第19節の試合結果と暫定順位表は以下の通り。

■プレミアリーグ第19節

▼12月26日(火)

ニューカッスル 1-3 ノッティンガム・フォレスト

ボーンマス 3-0 フルアム

シェフィールド・ユナイテッド 2-3 ルートン・タウン

バーンリー 0-2 リヴァプール

マンチェスター・ユナイテッド 3-2 アストン・ヴィラ

▼12月27日(水)

ブレントフォード vs ウルヴァーハンプトン

チェルシー vs クリスタル・パレス

エヴァートン vs マンチェスター・シティ

▼12月28日(木)

ブライトン vs トッテナム

アーセナル vs ウェストハム

■暫定順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 リヴァプール(42/+23)

2位 アーセナル(40/+20)※1試合未消化

3位 アストン・ヴィラ(39/+15)

4位 トッテナム(36/+13)※1試合未消化

5位 マンチェスター・シティ(34/+20)※2試合未消化

6位 マンチェスター・ユナイテッド(31/-4)

7位 ウェストハム(30/+1)※1試合未消化

8位 ニューカッスル(29/+12)

9位 ブライトン(27/+3)※1試合未消化

10位 ボーンマス(25/-5)※1試合未消化

11位 チェルシー(22/+1)※1試合未消化

12位 ウルヴァーハンプトン(22/-7)※1試合未消化

13位 フルアム(21/-8)

14位 ブレントフォード(19/0)※2試合未消化

15位 クリスタル・パレス(18/-8)※1試合未消化

16位 ノッティンガム・フィレスト(17/-12)

17位 エヴァートン(16/+1)※勝ち点「10」剥奪処分、1試合未消化

18位 ルートン・タウン(15/-13)※1試合未消化

19位 バーンリー(11/-20)

20位 シェフィールド・ユナイテッド(9/-32)

【ハイライト動画】バーンリーvsリヴァプール