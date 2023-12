MOSHIMOにベーシストの岡田典之(ex. 空想委員会)が正式加入した。

12月9日に東京・下北沢シャングリラで空想委員会のラストライブ「空想委員会ラストワンマンライブ解散式~委員長ありがとう!~」を終えた岡田。MOSHIMOのサポートメンバーも務めていた彼の正式加入は、本日12月26日に東京・Zepp Shinjuku(TOKYO)で行われたライブツアー「REVENGE & CHALLENGE」の最終公演で発表された。

岩淵紗貴(Vo, G)、一瀬貴之(G)、高島一航(Dr)、そして岡田の4人体制となったMOSHIMO。4人は岩淵の誕生日である6月10日とその翌日6月11日にメンバーの地元・福岡県のZepp Fukuokaで主催フェス「MOSHIFES.2024」を行う。イープラスでは1月8日までチケットの一次先行予約を受け付けている。

MOSHIFES.2024

2024年6月10日(月)福岡県 Zepp Fukuoka

<出演者>

MOSHIMO / and more



2024年6月11日(火)福岡県 Zepp Fukuoka

<出演者>

MOSHIMO / and more