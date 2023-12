「後ろ向きに歩いていたら…」SOL!こもり校長の“ヤカラ”に絡まれたクリスマス

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。12月25日(月)の放送では、番組内のコーナー『どっちのCat or Dog』(一部地域を除く)で、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)が、COCO教頭(CRAZY COCO)に気まずい思いをしたクリスマスの出来事を報告する場面がありました。『どっちのCat or Dog』は、あらかじめ出された二択の質問にリスナーが投票しその結果を発表するコーナーです。今回のテーマは『クリスマスのデートスポットに1人で行くのは「アリorナシ」』だったのですが、こもり校長が自身の見解を伝える際に今回のトークがありました。こもり校長:(クリスマスのデートスポットに1人で行くのは)俺は全然“アリ”よ! 表参道のイルミネーションも見に行ったし。COCO教頭:いつ!?こもり校長:イブイブの23日に行ったよ。1人で買い物でも行こうかなと思って、せっかくなら表参道に行こうと思って(笑)。夜に行ったんだけど、イルミネーションがすごかったよ。カップルも、ものすごい量で! 俺、悲しくなっちゃって(笑)。COCO教頭:(笑)。こもり校長:タクシーで帰ろうと思ったんだけど、なかなかつかまらなくて。進行方向のタクシーに乗りたいから、後ろ向きで歩いてたの。そしたら、路駐してた車のサイドミラーにぶつかっちゃったのよ。ぶつかったというか、触れてしまって。そしたら、運転席から……。COCO教頭:え!?こもり校長:40代後半くらいのタートルネックのおじさんが出てきて、「おまえ、当たっとるやんけ!」って。COCO教頭:ヤカラれとるやん!こもり校長:「あ~……申し訳ありません……」って。COCO教頭:(笑)。こもり校長:それで、すぐにタクシーが来ればよかったんだけど、まったく来ないのよ!COCO教頭:気まず~。こもり校長:めっちゃ気まずいのよ! だから、ミラー越しに「ごめんなさい、申し訳ありません……」ってしながら、ちょっとずつ後ろに下がって。そのまま、駅の中に溶け込んだっていう(笑)。COCO教頭:タクシーつかまってないやん!こもり校長:だから、“クリスマスのデートスポットに1人で行く”のは、アリなんだけど……「ナシ」だね!COCO教頭:結果、「ナシ」になったんだね(笑)。なお、このアンケート結果は「アリ」が46%、「ナシ」が54%で、「ナシ」派が優勢でした。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/