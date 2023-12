「大人になるとこういうこともできる」SOL!COCO教頭の“ダウンタイム”クリスマス

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。12月25日(月)は、「クリスマス結果報告会」をテーマに放送。番組の冒頭でパーソナリティのCOCO教頭(CRAZY COCO)がこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)に話した、“大人のクリスマスの過ごし方”を紹介します。こもり校長:メリークリスマス!COCO教頭:メリクリ!こもり校長:今日はクリスマスです! (22時なので)もはや“だった”という時間ですが……(笑)。COCO教頭:私は生徒(リスナー)のみんなが、どういうクリスマスを過ごしたのか気になっています。こもり校長:そうね。ちなみに教頭は、何か“っぽい”ことした??COCO教頭:“っぽい”というか……ちょっと韓国で、フェイスのほうをいじらせていただいて。ホクロとシミをブチ焼いて来たんですけど……。こもり校長:ホクロとシミを焼いたの!? 残ってる?COCO教頭:まだ痕は残っているんだけど。こもり校長:それが消える予定なんだ?COCO教頭:そうそう。さらに先生に、「どこかいじったほうがいいですか?」って……。こもり校長:せっかくだからね(笑)。COCO教頭:そしたら、「フェイスラインのもたつき」って言われて……(笑)。こもり校長:「できるんだったら上げたほうがいいよ」ってことね(笑)。COCO教頭:そうそう。それで、乗っかってやりましたと! そしたら、ダウンタイム(術後、皮膚の状態が落ち着くまでの期間)がエグすぎて!こもり校長:人生初?COCO教頭:人生初ダウンタイムです(笑)。大やけどみたいな感じになっているんですけど、それはしっかりコンシーラーで隠して、楽しく授業(放送)を届けております!こもり校長:ダウンタイムクリスマス!? すごいね、そういうクリスマスもあるんだね(笑)。COCO教頭:大人になると、こういうこともできるから! クリスマスの楽しみ方もいろいろです!この日の放送では……・「1コ上の先輩彼氏の家でクリスマスデートをしたんですけど、“お姉ちゃんをとられたくない”小5の弟が付いてきて邪魔でした」という15歳・「学校も塾も一緒の女子とクリスマスに出かける予定だったのですが、当日に“家族との予定ができた”とキャンセルされました。その日に別の友達のインスタを見たら、クリスマスパーティにその子が参加していました」という15歳・「好きな人と2人でクリスマスデートをするはずが、相手の友達とその好きな子とのダブルデートになってしまいました」という16歳と電話をつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/