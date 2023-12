後藤正文(ASIAN KUNG-FU GENERATION)主宰レーベル・only in dreamsのWebサイトにて、アーティストや音楽関係者が選ぶ2023年のベストアルバム特集が公開された。

今年のお気に入りアルバムをシェアして一緒に楽しもうというonly in dreamsによる毎年恒例のこの企画。後藤は坂本龍一「12」、cero「e o」、Summer Eye「大吉」など10枚をセレクトしている。なお現在はアジカンメンバーやミュージシャン、ライターなど20名のセレクターによる年間ベストが公開されているが、今後も順次参加者が追加されていく。

また、後藤が音楽仲間と“今に気になる音楽トピック”を語るポッドキャスト「APPLE VINEGAR -Music+TALK-」の明日12月27日公開回には、セレクターにも名を連ねる音楽ライターの小熊俊哉、矢島由佳子、つやちゃんが出演。年間ベストをテーマにトークしているので合わせてチェックしよう。

「2023年ベストアルバム」参加者 ※12/26時点

ASIAN KUNG-FU GENERATION(後藤正文、喜多建介、山田貴洋 ※伊地知潔は第2弾で公開)/ 井上陽介(Subtle Control、Turntable Films)/ 小森誠(LINK)/ SOFTTOUCH / 岩本岳士 / Yoshimura Seiei(8otto)/ Jin Nakaoka / 木下貴博(99LETTERS)/ 保坂壮彦(ALL IS LOVE IS ALL)/ 小熊俊哉 / 矢島由佳子 / つやちゃん / 谷口朱美 / MITCH IKEDA / 金井淳 / ナノサーくん / and more