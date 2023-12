山下達郎、マライア、桑田佳祐、ワム！…「定番クリスマスソング」TOP10

ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!TOP10」(毎週日曜 16:00~16:55)。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。

クリスマスイブである12月24日(日)の放送のテーマは「定番クリスマスソングTOP10」。どんな楽曲がランクインしたのでしょうか……!?

「ももいろクローバーZのSUZUKIハッピー・クローバー!TOP10」は、毎回週替わりでテーマを設けてリクエストを募集し、リクエストを集計した「番組オリジナルTOP10チャート」をカウントダウン形式で発表していく音楽番組です。

番組には毎回「ハピクロTOP10 音楽コメンテーター」が登場。楽曲の解説やチャートの総評などを、専門家の視点でコメントしていただきます。

今週のテーマは「定番クリスマスソングTOP10」。今回は、リスナーが選ぶ「定番クリスマスソング」をカウントダウン形式で紹介しました。

<今週のTOP10>

「定番クリスマスソングTOP10」

・1位:山下達郎「クリスマス・イブ」

・2位:Mariah Carey「All I Want For Christmas Is You(恋人たちのクリスマス)」

・3位:桑田佳祐「白い恋人達」

・4位:松任谷由実「恋人がサンタクロース」

・5位:Wham!「Last Christmas」

・6位:BoA「メリクリ」

・7位:ももいろクローバーZ「サンタさん -ZZ ver.-」

・8位:back number「クリスマスソング」

・9位:竹内まりや「すてきなホリデイ」

・10位:浜田雅功と槇原敬之「チキンライス」

<チャート総評>

イントロマエストロ・藤田太郎さん

今回の「定番クリスマスソングTOP10」は、1980年代~現在まで、40年以上にわたり、クリスマスという日をハートフルに彩り続けている鉄板ナンバーが勢ぞろいしました。

クリスマスソングの歴史は、「きよしこの夜」に代表される、キリストの生誕を祝福する「賛美歌」がルーツです。

その後、1800年代半ばに入り、「シングル・ベル」など、“クリスマスまでの日を楽しみに待とう!”と歌う民謡が生まれ、1900年代に「ホワイト・クリスマス」など、ジャズやポップスの定番ナンバーが誕生し、親しまれていくようになりました。

今回、見事1位に輝いた山下達郎さんの「クリスマス・イブ」は、バロック音楽のコード進行が続き、賛美歌のような美しいコーラスが入る1曲で、クリスマスソングの歴史を堪能できるナンバーです。

今回のナンバーワンは、みなさん納得の結果ではないでしょうか? これからもずっと、今の時期に聴くのが待ち遠しい曲がそろったTOP10となりました。

次回12月31日(日)放送のテーマは「大晦日だョ! クラシックテイストソングTOP10」です。

