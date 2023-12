なにわ男子が今年7月から10月に開催したアリーナツアー「なにわ男子 LIVE TOUR 2023 'POPMALL'」より、8月10日の神奈川・横浜アリーナ公演の模様を収録した映像作品のリリースが決定。2月14日のバレンタインデーに発売される。

2ndアルバム「POPMALL」を携えたこのツアーは9会場で44公演行われ46万5000人を動員した、グループ史上最大規模のアリーナツアー。架空のショッピングモール“POPMALL”をコンセプトに、タイトルどおりポップな世界観が展開された。

今回の映像作品は初回限定盤と通常盤の2仕様でリリースされ、初回限定盤にはリハーサルからツアーファイナルまでを追った100分超えのドキュメンタリー映像を追加収録。会場ごとにメンバーが担当したメイキング映像も楽しめる。また、10月29日に福岡・マリンメッセ福岡A館で行われたファイナル公演のダイジェスト映像、なにわ男子の映像作品では初のソロアングル映像も収録。通常盤には全会場のMCダイジェスト映像が収められる。

「なにわ男子 LIVE TOUR 2023 'POPMALL'」収録内容

本編

・Overture

・Poppin' Hoppin' Lovin'

・ねぇ

・Super Drivers !!

・初心LOVEうぶらぶ

・Tutti Frutti

・Prime Time

・I know

・The Answer

・Melody

・Starting Bell

・#MerryChristmas

・なにわ Lucky Boy!!

・ちゅきちゅきハリケーン

・Make Up Day

・Missing

・ちゅきちゅきブリザード

・Special Kiss

・Soda Pop Love

・サチアレ

・マジック

・Tick Tack Heart

・2 Faced

・LAI-LA-LA

・Blue Story

・NANIWA'n WAY

・青春ラプソディ

・なにわの男子やねん!

・ハッピーサプライズ

・僕らのI LOVE YOU

・ダイヤモンドスマイル

・Paradise

初回限定盤特典映像

DISC 2

・POPMALL Tour Documentary(約104分)

・POPMALL Tour Final Digest(約25分)

DISC 3

・ソロアングル映像「ねぇ」「I know」「LAI-LA-LA」(約60分)

通常盤特典映像

DISC 2

・POPMALL MC Collection(約90分)