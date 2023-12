2024年1月12日(金)〜14日(日)の3日間にかけて開かれる世界最大級のカスタムカーと関連製品の展示会「TOKYO AUTO SALON(東京オートサロン)2024」(開催地:幕張メッセ、千葉市美浜区)が開幕まで3週間を切り、会期中に行われる多彩なコンテンツの一部が発表された。

378社が出展!893台の車両が集結!

今回で42回目を迎える東京オートサロン2024は、378社が出展し、893台の車両が展示される(2023年12月21日時点)。カッコよさを追求したクルマやパワー自慢のカスタムカーが所狭しと集う中、国産自動車メーカーもコンセプトカーや新型車のプロトタイプを引っ提げて参加する。

また、パーツやグッズ販売、各ブースではトークショーなどのイベントが行われるほか、話題のクルマによるデモラン、豪華アーティストが出演するライブステージなど、様々なコンテンツが場内を熱く盛り上げる。

プロレーサーも登場!屋外のデモラン会場

屋外会場の「モータースポーツデモラン」では、勝田範彦、勝田貴元両選手による「TOYOTA GAZOO Racing ラリーデモラン」を開催。さらにNissan / NISMO「Formula E、電動スポーツ車両デモラン」、ヒョンデのNブランド3車両が登場する「N moment/Hyundai」も行われる。

また、ラジオDJのピストン西沢氏がプロデュースするキッズ助手席体験「WILD DRIVE KIDS BY MAZDA×BRIDGESTONE」、FR名手2人の因縁のバトル「AE86 BEV vs AE86スーパーマメ号」、 そして大迫力のドリフトが毎回人気の「D1GP Kick Off Drift」など、モータースポーツの魅力を肌で感じることができるコンテンツが用意される。

eスポーツコンテンツがさらにパワーアップ!

国際会議場2Fコンベンションホールでは、「東京オートサロンeスポーツエクスペリエンス」を開催。ステージには強豪プレイヤーに加え「SPYGEA」氏といった人気ストリーマーが集結し、eスポーツの最高峰バトルを繰り広げる。

土曜日は「グランツーリスモ7ステージ」と題し、SUPER GTやKYOJOのドライバーが参戦するほか、e-D1 GPや自動車学校対決などを予定。日曜日にはプロ格闘ゲーマー「どぐら」選手プロデュースによる「ストリートファイター6スペシャルマッチ」や、JEGTファイナルが行われる。

また、会場には試遊スペースも併設。最新のeスポーツを体感できる。

豪華賞品が当たるキャンペーン!当日はライブ配信も実施

会場では、毎回恒例となっている、会期中に来場者アンケートに答えた方の中から抽選で豪華賞品が当たる「アンケートプレゼント」を実施。 特賞(1名)は、スバル提供の「レヴォーグレイバック Limited EX」が用意される。

このほか、公式チャンネルの「オートサロンTV」では、会期中のイベントの模様をライブ配信。日本語と英語の同時解説で、世界中のクルマファンに生の興奮を届ける。

開催概要

東京オートサロン2023の様子

会場:幕張メッセ(国際展示場ホール1〜11、国際会議場、イベントホール、屋外展示場)

開催日程:1月12日(金) 9:00〜19:00 (業界&報道関係者公開日)※9:00〜14:00はサイレントタイム(一般公開なし)

14:00〜19:00 (一般特別公開)

1月13日(土) 9:00〜19:00 (一般公開日)

1月14日(日) 9:00〜18:00 (一般公開日)

主催:東京オートサロン事務局(TASA)

後援:千葉県、千葉市、一般社団法人 日本自動車用品・部品アフターマーケット振興会(NAPAC)、一般社団法人 日本自動車工業会(JAMA)、一般社団法人 日本自動車連盟(JAF)

協賛:株式会社タカラトミー、SAMOURAÏ、ミズノ株式会社、頭文字D/MF GHOST、LIFEGUARD

特別協力:幕張メッセ、株式会社三栄

協力:ASEA事業部、JAWA事業部、JASMA

入場料

チケット種類 日程 開催時間 前売り(オンライン販売) 当日 特別入場券

(一般特別公開) 1月12日(金) 14:00〜19:00 金曜日14:00〜19:00のみ有効

4,000円 前売り券の販売状況により

当日販売を行う場合があります 一般入場券

(一般公開日) 1月13日(土) 9:00〜19:00 券面記載日の1日限り有効

3,000円 前売り券の販売状況により

当日販売を行う場合があります 1月14日(日) 9:00〜18:00

※一律料金(券面記載日の1日限り有効) ※デジタルチケット(iOS/Androidスマートフォンが必要。紙チケットの販売はありません) ※小学生以下の入場は保護者同伴に限る