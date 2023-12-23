







第10位：ジョー・ケリー













・ポジション：投手（救援）

・投打：右投右打

・身長／体重：185㎝／79㎏

・生年月日：1988年6月9日

・2023年年俸：900万ドル（約13億500万円）















8位タイ：J.D.マルティネス













・ポジション：指名打者・外野手

・投打：右投右打

・身長／体重：191㎝／104㎏

・生年月日：1987年8月21日

・2023年年俸：1000万ドル（約14億5000万円）











8位タイ：エンリケ・ヘルナンデス













・ポジション：内野手・外野手

・投打：右投右打

・身長／体重：180㎝／88㎏

・生年月日：1991年8月24日

・2023年年俸：1000万ドル（約14億5000万円）













第7位：マックス・マンシー













・ポジション：内野手

・投打：右投左打

・身長／体重：183㎝／98㎏

・生年月日：1990年8月25日

・2023年年俸：1350万ドル（約19億5800万円）















第6位：フリオ・ウリアス













・ポジション：投手（先発）

・投打：左投左打

・身長／体重：183㎝／102㎏

・生年月日：1996年8月12日

・2023年年俸：1425万ドル（約20億6600万円）













第5位：クリス・テイラー













・ポジション：内野手・外野手

・投打：右投右打

・身長／体重：185㎝／89㎏

・生年月日：1990年8月29日

・2023年年俸：1500万ドル（21億7500万円）













第4位：ランス・リン













・ポジション：投手（先発）

・投打：右投右打

・身長／体重：196㎝／122㎏

・生年月日：1987年5月12日

・2023年年俸：1850万ドル（26億8300万円）















第3位：クレイトン・カーショウ













・ポジション：投手（先発）

・投打：左投左打

・身長／体重：193㎝／102㎏

・生年月日：1988年3月19日

・2023年年俸：2000万ドル（約29億円）





















・ポジション：内野手・外野手

・投打：右投右打

・身長／体重：175㎝／82㎏

・生年月日：1992年10月7日

・2023年年俸：2500万ドル（約36億2500万円）













第1位：フレディ・フリーマン













・ポジション：内野手

・投打：右投左打

・身長／体重：196㎝／100㎏

・生年月日：1989年9月12日

・2023年年俸：2700万ドル（約39億1500万円）



















【了】