第10位：ジョー・ケリー
・ポジション：投手（救援）
・投打：右投右打
・身長／体重：185㎝／79㎏
・生年月日：1988年6月9日
・2023年年俸：900万ドル（約13億500万円）
8位タイ：J.D.マルティネス
・ポジション：指名打者・外野手
・投打：右投右打
・身長／体重：191㎝／104㎏
・生年月日：1987年8月21日
・2023年年俸：1000万ドル（約14億5000万円）
8位タイ：エンリケ・ヘルナンデス
・ポジション：内野手・外野手
・投打：右投右打
・身長／体重：180㎝／88㎏
・生年月日：1991年8月24日
・2023年年俸：1000万ドル（約14億5000万円）
第7位：マックス・マンシー
・ポジション：内野手
・投打：右投左打
・身長／体重：183㎝／98㎏
・生年月日：1990年8月25日
・2023年年俸：1350万ドル（約19億5800万円）
第6位：フリオ・ウリアス
・ポジション：投手（先発）
・投打：左投左打
・身長／体重：183㎝／102㎏
・生年月日：1996年8月12日
・2023年年俸：1425万ドル（約20億6600万円）
第5位：クリス・テイラー
・ポジション：内野手・外野手
・投打：右投右打
・身長／体重：185㎝／89㎏
・生年月日：1990年8月29日
・2023年年俸：1500万ドル（21億7500万円）
第4位：ランス・リン
・ポジション：投手（先発）
・投打：右投右打
・身長／体重：196㎝／122㎏
・生年月日：1987年5月12日
・2023年年俸：1850万ドル（26億8300万円）
第3位：クレイトン・カーショウ
・ポジション：投手（先発）
・投打：左投左打
・身長／体重：193㎝／102㎏
・生年月日：1988年3月19日
・2023年年俸：2000万ドル（約29億円）
・ポジション：内野手・外野手
・投打：右投右打
・身長／体重：175㎝／82㎏
・生年月日：1992年10月7日
・2023年年俸：2500万ドル（約36億2500万円）
第1位：フレディ・フリーマン
・ポジション：内野手
・投打：右投左打
・身長／体重：196㎝／100㎏
・生年月日：1989年9月12日
・2023年年俸：2700万ドル（約39億1500万円）
【了】