「SCANDAL Catch up」が初の深夜生放送を実施！話題になった人物からの“続報”にSCANDALメンバーが驚き

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルト」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。12月18日(月)の配信では、17日(日)の26時から28時までおこなわれた、深夜生放送「真夜中のCatch up」の“延長戦”の模様をお届け。生放送で気になったメッセージの続報を紹介しました。▶▶【音声を聴く】「SCANDAL Catch up」HARUNA:現在の時刻は朝4時12分。たった今、TOKYO FMの生放送特番を終えたばかり……。その勢いで、1本いきたいと思います。「真夜中の Catch up 夜明けの延長戦! 『夜明けのブルガリアヨーグルトを、一緒に食べないか?』スペシャル!」。一同:お~!HARUNA:私たちは「MONSTER DANCE」にやられて、その勢いでいきたいと思います。※生放送特番のメールテーマ「真夜中のヒソヒソバナシ」では、お小遣いの範囲内で「コンカフェ」(コンセプトカフェ)に通っているパパさんから、お店の人とKEYTALKの「MONSTER DANCE」で盛り上がっているという内容が寄せられ、楽曲のリクエストがありました。HARUNA:ということで、生放送特番からそのままメールを読んでいきたいと思います。MAMI:うわ、きたきた。読みます。<リスナーからのメール・コンカフェ好きパパさん>初めてこういうメッセージを送ったので、趣旨が違っていたらすみませんでした。MAMI:え。待って待って。え~!?RINA:なになに?生放送コーナー内でのリクエストテーマは「大切な人に贈る」だったので、「コンカフェの人と盛り上がる曲」がリクエストされたことに、SCANDLEメンバーは大盛り上がりしました。その後、「何のコンセプトカフェなのか」がわからないまま、生放送が終了。延長戦であるこの放送にリスナーから追記が寄せられたのでした。ちなみにコンカフェは魔界がコンセプトです。一同:え~!TOMOMI:気になる~!RINA:ウソやろ?TOMOMI:魔界がコンセプトのカフェ、あるん?HARUNA:魔界?MAMI:うん、「魔界カフェ」。RINA:めちゃくちゃ暗いんかな?MAMI:悪魔とお話するとか?TOMOMI:魔王とかいるんだ?RINA:え~。そうなんや?TOMOMI:魔女とかさ。HARUNA:(スマホで)「魔界」を調べるとさ、コンカフェが出てくるわ。TOMOMI:え~?RINA:じゃあ人気なんやね。MAMI:何店舗かある?TOMOMI:これ、あぶり出せるよ。HARUNA:たぶんだけど、ひとつしかないかもしれない……。MAMI:マジ?TOMOMI:じゃあそこだ。MAMI:コンカフェ好きパパ、大丈夫かな。TOMOMI:ということはだよ。「大切な人に贈る曲」というリクエストが「MONSTER DANCE」は合ってる!RINA:そうね。MAMI:合ってる。TOMOMI:だって魔界だもん。こっちがごめんねっていう感じ。MAMI:趣旨違いじゃない。謝らんでいい。RINA:ありがとう、盛り上げてくれて。MAMI:魔界の住人は「MONSTER DANCE」好きだよ。RINA:せやな。TOMOMI:ほんまに「MONSTER DANCE」やったやん。----------------------------------------------------「SCANDAL Catch up」音声版----------------------------------------------------<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルトAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056