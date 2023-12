INI髙塚大夢 ライブでの集中力の高め方「瞑想」「筋トレ」「モニターでお客さんを静かに見る」

11人組グローバルボーイズグループ・INIの髙塚大夢がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! INI LOCKS!」。12月20日(水)の放送では、受験生リスナーにエールを送り、ライブを例に集中力を高めるためにしていることを伝えました。私は共通テストが控えている受験生です。あと1ヵ月の残り期間はとても貴重で、全力で勉強に打ち込みたいと思っています。ですが、本番が近づくにつれて変に意識をしてしまい、あまり集中できていません。大夢先生がライブやパフォーマンスをするときにおこなっている、集中力を高めるためにしていることを教えてください。(18歳)髙塚:僕もこの気持ちはすごくわかります。集中はね、できないほうではあるんですけど……(笑)。最近ツアーをやっていて、ライブ前にメンバーが個々で集中力を高めるんですけど、結構いろんなのあるんですよ。例えば……(松田)迅とかたじくん(田島将吾)とかは、イヤホンして椅子や地べたに座って瞑想してますね。たじくんに関しては、静かに目をつぶって……みたいな感じです。そんなふうに集中力を高める人もいますし、ひたすら直前に筋トレをしているメンバーも何人かいますね。あとは、会場の台下にその会場全体が見れるモニターがあるんですけど、その前でお客さんをずっと静かに見ながら集中力を高めている人もいます。とか……みんないろいろやってますよ!ちなみに僕は……いろいろやってますね(笑)。今言った全てを日によって変えながらやってますね。なので、あんまり定まってない人間かなとは思うんですけど(笑)。こういう感じで、自分に合った集中力アップの方法見つけてもらえればなと思います。あと1ヵ月頑張ってね!受験生はこの時期になると、焦ってたりプレッシャーを感じてたりすると思うんですけど。今の段階ですごく心配になっている人は、絶対これまでに勉強してきているんですよ。なので、その努力を信じて……最後は、自分を信じて挑むしかないと思うので大丈夫です! 受験生のみんなが、笑顔で春を迎えられると僕は信じています!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/