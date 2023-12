「彼女のいる片思い中の相手と会える機会が…」19歳の恋の相談にマルシィ吉田右京が回答「曖昧な関係にだけならないように」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。松田部長(東京ダイナマイト・松田大輔)が担当する「松田LOCKS!」(毎週水曜放送)のコーナーでは、毎月1組のアーティストが登場し、リスナーの相談にアドバイスと背中を押す1曲を届けています。12月のマンスリーアーティストは、3ピースバンド・マルシィのボーカル、ギター、吉田右京さんです。12月20日(水)の放送では、「彼女のいる片思い中の相手と会える機会があって悩んでいる」という19歳の相談に回答しました。私は去年から、マルシィ先生の音楽のおかげで出会ったある福岡の男の子に恋をしていました。その子とは今年の3月くらいまで両片思いで、そろそろ付き合えるかなと思っていたころ、ライバルが現れあっけなく私の恋は終わりました。彼らはまだ付き合っていて幸せそうなのですが、いまだに私は彼に本当の思いを伝えられずモヤモヤしております……。彼が年末東京に来ると言っていたのですが、会うべきか会わないべきかすごく悩んでいます。ぜひ、アドバイスをいただきたいです。マルシィの曲をすごく聴いてくれていて、それで出会った男の子に恋をした、っていうのが、僕としてはめちゃめちゃ嬉しいなと思うんですけど……。両片思いでそろそろ付き合えるかなと思ったときに、ライバルが現れて取られちゃったみたいな……これは、かなりつらいですね。なおかつ、東京に今度来るって言ってて会うか会わないか……。そうですね……すごく悩むとは思うんですけど、メッセージを見た感じでは結構好きで会いたそうなのかな、と思うので……僕もこの状況だったら、たぶん会ってしまうかなとは思いますね。ちょっとね、曖昧な関係にだけならないように気をつけてもらって……会ってもし伝えられそうだったら、思いを伝えてみてもいいんじゃないかなと思います。せっかくマルシィを通して出会った男の子ということなので、僕含めマルシィ全員でバックアップというか、めちゃめちゃ応援しています。この恋がなんとか実るように祈ってますし、実らなくても次にまた素敵な出会いというか恋が待っていると思うので、成功をお祈りしています……!今回の選曲「ラズベリー」は、11月にリリースされたセカンドアルバム『Candle』に収録されています。詳細はオフィシャルサイトまで。「松田LOCKS!」の詳細は、番組の特設サイトをご確認ください。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/