Saucy Dog石原慎也「紅白」出場後の2023年…外を歩いても「全然見つかんない(笑) 」「なんで？」

石原:今夜は、僕の2023年を普通に振り返っていきたいと思います! 22年の年末に紅白に出させてもらって、「おっしゃ! 23年ここから、大人気すぎて外歩いたらすぐ見つかっちゃうみたいな感じなんだろうな〜」って思ってたら、全然見つかんない(笑)。全然バレないよ、なんで?(笑)。2023年はホールツアーとか、アリーナツアーだったりとか、フェス、イベントすごいたくさん出させてもらって、ライブがすごく多かったんですけども。コロナがちょっと落ち着いたということで、声が出せるようになったりとか、そういうの見てると「あ、ライブってやっぱいいもんだな」と。なんか、みんなで乗り越えていってる感じがしましたね。ちょっと言い方悪いかもしれないけど、いいバネになったじゃないけどね、経験になったなとは思うような1年でございました。ここで、僕の2023年を表す漢字一文字を黒板に書きたいと思います!石原:今年の漢字は、僕はもうこれですね! やっぱ"聲"が聞こえるとものすごく嬉しいし、"聲"を出せるという嬉しさもある。俺に関しては、今年喉をちょっと壊しかけてしまったり……"聲"にまつわることがすごく多かったので、この漢字にさせていただきました。 みなさんも、今年1年を振り返ってみてはいかがでしょうか?