Jリーグは23日、2024シーズンの開幕カードを発表した。

J1リーグでは、1993年のJリーグ開幕戦カードである東京ヴェルディvs横浜FMが実現するほか、名古屋グランパスvs鹿島アントラーズ、サンフレッチェ広島vs浦和レッズとオリジナル10対決が3試合行われることとなった。2023年シーズンのJ1リーグを制した“王者”ヴィッセル神戸はアウェイでジュビロ磐田と対戦予定だ。

J2リーグでは、清水エスパルスがロアッソ熊本とアウェイで激突。昇格組の愛媛FCはブラウブリッツ秋田、鹿児島ユナイテッドFCはザスパクサツ群馬が初戦の相手となった。J2リーグに降格となった横浜FCはホームでレノファ山口を迎え撃つ。

J3リーグでは、昨季を3位で終えたカターレ富山がアウェイでY.S.C.C.横浜と激突。降格組の大宮アルディージャはヴァンラーレ八戸、ツエーゲン金沢はアスルクラロ沼津と対戦する。

2024シーズンの開幕カードは以下の通り。

2024明治安田生命J1リーグ

柏レイソル vs 京都サンガF.C.

東京ヴェルディ vs 横浜F・マリノス

FC町田ゼルビア vs ガンバ大阪

湘南ベルマーレ vs 川崎フロンターレ

ジュビロ磐田 vs ヴィッセル神戸

名古屋グランパス vs 鹿島アントラーズ

セレッソ大阪 vs FC東京

サンフレッチェ広島 vs 浦和レッズ

アビスパ福岡 vs 北海道コンサドーレ札幌

サガン鳥栖 vs アルビレックス新潟

2024明治安田生命J2リーグ

水戸ホーリーホック vs いわきFC

ザスパ群馬 vs 鹿児島ユナイテッドFC

ジェフユナイテッド千葉 vs モンテディオ山形

横浜FC vs レノファ山口

藤枝MYFC vs V・ファーレン長崎

ファジアーノ岡山 vs 栃木SC

徳島ヴォルティス vs ヴァンフォーレ甲府

愛媛FC vs ブラウブリッツ秋田

ロアッソ熊本 vs 清水エスパルス

大分トリニータ vs ベガルタ仙台

2024明治安田生命J3リーグ

大宮アルディージャ vs ヴァンラーレ八戸

Y.S.C.C.横浜 vs カターレ富山

アスルクラロ沼津 vs ツエーゲン金沢

FC岐阜 vs 福島ユナイテッド

FC大阪 vs AC長野パルセイロ

奈良クラブ vs FC琉球

カマタマーレ讃岐 vs いわてグルージャ盛岡

FC今治 vs ガイナーレ鳥取

ギラヴァンツ北九州 vs SC相模原

テゲバジャーロ宮崎 vs 松本山雅

2024シーズンの明治安田生命Jリーグは2月23日(金)に開幕戦が開催。同24日(土)と同25日(日)に開幕節が行われる。 なお、各試合の開催日、キックオフ時刻、スタジアム等の詳細については、1月23日に発表予定となっている。

開幕節に合わせて、Jリーグは23日にホーム開幕カードも発表。2023シーズンのホーム開幕カードは以下の通り。※開幕節以降のもの

明治安田生命J1リーグ

3月2日or3日

第2節

鹿島アントラーズ vs. セレッソ大阪

浦和レッズ vs. 東京ヴェルディ

FC東京 vs. サンフレッチェ広島

川崎フロンターレ vs. ジュビロ磐田

横浜F・マリノス vs. アビスパ福岡

京都サンガF.C vs. 湘南ベルマーレ

ガンバ大阪 vs. アルビレックス新潟

ヴィッセル神戸 vs. 柏レイソル

3月9日or10日

第3節

北海道コンサドーレ札幌 vs. 浦和レッズ

アルビレックス新潟 vs. 名古屋グランパス

明治安田生命J2リーグ

3月2日or3日

第2節

いわきFC vs. ファジアーノ岡山

栃木SC vs. モンテディオ山形

清水エスパルス vs. 愛媛FC

レノファ山口FC vs. ブラウブリッツ秋田

V・ファーレン長崎 vs. ベガルタ仙台

鹿児島ユナイテッドFC vs. 徳島ヴォルティス

3月9日or10日

第3節

ベガルタ仙台 vs. 水戸ホーリーホック

ヴァンフォーレ甲府 vs. 栃木SC

3月16日or17日

第4節

ブラウブリッツ秋田 vs. ベガルタ仙台

モンテディオ山形 vs. ヴァンフォーレ甲府



明治安田生命J3リーグ

3月2日or3日

第2節

SC相模原 vs. ヴァンラーレ八戸

ツエーゲン金沢 vs. FC今治

FC琉球 vs. 松本山雅FC

3月9日or10日

第3節

松本山雅FC vs. Y.S.C.C.横浜

AC長野パルセイロ vs. SC相模原

カターレ富山 vs. 奈良クラブ

ガイナーレ鳥取 vs. テゲバジャーロ宮崎

3月16日or17日

第4節

ヴァンラーレ八戸 vs. カターレ富山

いわてグルージャ盛岡 vs. ガイナーレ鳥取

福島ユナイテッドFC vs. 松本山雅FC