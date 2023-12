宮川大輔「子どもができてからは、クリスマスが新鮮な感じになりましたね」我が子と過ごすクリスマスの思い出

TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局フルネットで放送中の、平均的なサラリーマンの日常を描いたラジオドラマ番組「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」(毎週日曜17:00~17:55放送)。12月17日(日)放送のラジオドラマのタイトルは「HEAVY MERRY CHRISTMAS!!! ~つらみと出向の重すぎる恋の話~ 第3話『目指せ! 一発大逆転!』」。さらにスペシャルゲストとして、お笑い芸人・宮川大輔さんが出演。日本テレビ系列「博士は今日も嫉妬する~人生が楽しくなる最新テクノロジー~」で“博士”として出演中の宮川さんが、“宮川大輔博士”として登場しました。ここでは、宮川さんが好きなクリスマスの思い出について伺いました。ごくごく普通で平均的なサラリーマンの日常を描いたラジオドラマ「NISSAN あ、安部礼司~BEYOND THE AVERAGE~」。東京・神田神保町の中堅企業「大日本ジェネラル」に勤めるサラリーマンの安部礼司が、トレンドの荒波に揉まれる姿と、それでも前向きに生きる姿を描いた勇気と成長のコメディドラマです。やることなすこと重いと言われる「重山つらみ」と、出向社員「出向旺次郎」の物語は急展開。今やいわくつきの出向元・大日本イーグルを離れ、大日本ジェネラルに戻るには正社員の登用試験をパスするしかない。出向の挑戦は果たして……。そして、その姿を見守る謎の博士とは……!?今回は、日本テレビ系で毎週日曜18:55〜19:00に放送中の番組「博士は今日も嫉妬する~人生が楽しくなる最新テクノロジー~」から、宮川大輔さん扮する“宮川大輔博士”が出演。毎週、同番組で世界中の最新テクノロジーに“嫉妬”しまくっている“宮川大輔博士”が研究室を飛び出して訪れたのは、安部礼司らが勤務する大日本ジェネラル。ここの開発本部では最近、なにやらものすごい“嫉妬”の感情が渦巻いていると聞き、その様子をこっそり覗きに来た宮川大輔博士だが……。番組のエンディングでは、宮川さんとのトークコーナーも。この日の放送は、クリスマス間近と言うことで、宮川さんにクリスマスの思い出を伺うことに。宮川さんは「いろいろありますが、子どもができてからは、クリスマスが新鮮な感じになりましたね」と明かし、「プレゼントを開けるときの顔とか、うれしそうな表情を見ると(幸せな気持ちになります)」と、お子さんとの思い出を語ってくれました。番組では他にも、宮川さんが「好きなクリスマスソング」について語る場面もありました。<番組概要>番組名:NISSAN あ、安部礼司 ~BEYOND THE AVERAGE~放送エリア:TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネット放送日時:毎週日曜 17:00~17:55番組Webサイト:http://www.tfm.co.jp/abe/