TVアニメ「ようこそ実力至上主義の教室へ 3rd Season」の第1話場面カットとあらすじが公開された。

2024年1月3日から放送されるTVアニメ「ようこそ実力至上主義の教室へ 3rd Season」では、3学期を迎え、DクラスからCクラスに昇格した綾小路たちの“1年生編”完結までが描かれる。第1話「何かを選ぶことこそが、成長の最大の糧となる。」では綾小路たちが、全学年合同で行われる特別試験・混合合宿へと向かう。今まで敵同士だった別のクラスとグループを組む特別試験であり、衝突が予想されるこの合宿。さらにボーダーラインを下回ると退学者が出るというルールまで設けられていた。

12月30日と31日に東京・東京ビックサイトで開催される「コミックマーケット103」のKADOKAWAブースでは、「ようこそ実力至上主義の教室へ 3rd Season」のポストカードを配布。裏面は2024年のカレンダーとなっている。

「ようこそ実力至上主義の教室へ 3rd Season」

放送情報

AT-X：2024年1月3日（水）より毎週水曜日22:30～

TOKYO MX：2024年1月3日（水）より毎週水曜日23:30～

BS日テレ：2024年1月3日（水）より毎週水曜日24:30～

サンテレビ：2024年1月3日（水）より毎週水曜日24:30～

テレビ愛知：2024年1月3日（水）より毎週水曜日26:05～

KBS京都：2024年1月4日（木）より毎週木曜日24:30～

配信情報

ABEMA：2024年1月3日（水）より、毎週水曜日23:00～

d アニメストア：2024年1月6日（土）より、毎週土曜日23:00～

※その他配信サイトでは2024年1月8日より、毎週月曜日23:00～

スタッフ

原作：衣笠彰梧（MF文庫J「ようこそ実力至上主義の教室へ」／KADOKAWA刊）

キャラクター原案：トモセシュンサク

総監督：岸誠二×橋本裕之

監督：仁昌寺義人

シリーズ構成：重信康、風埜隼人

キャラクターデザイン：森田和明

美術設定：平柳悟

美術監督：羽根広舟

色彩設計：加口大朗

CG監督：平山知広

撮影監督：芹澤直樹

編集：及川雪江

音楽：横山克、橋口佳奈

音響監督：飯田里樹

音響効果：奥田維城

アニメーション制作：Lerche

製作：ようこそ実力至上主義の教室へ 3 製作委員会

キャスト

綾小路清隆：千葉翔也

坂柳有栖：日高里菜

堀北鈴音：鬼頭明里

櫛田桔梗：久保ユリカ

軽井沢恵：竹達彩奈

平田洋介：逢坂良太

高円寺六助：岩澤俊樹

一之瀬帆波：東山奈央

橋本正義：阿座上洋平

龍園翔：水中雅章

椎名ひより：高橋李依

堀北学：梅原裕一郎

南雲雅：斉藤壮馬

(c)衣笠彰梧・KADOKAWA刊／ようこそ実力至上主義の教室へ 3 製作委員会