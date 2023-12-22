オーストラリアサッカー連盟（FFA）は22日、来年1月に行われるアジアカップカタール2023のオーストラリア代表メンバーを発表した。
5大会連続5度目のアジアカップ出場となるオーストラリア代表は今大会、グループBでインド代表（1月13日）、シリア代表（同月18日）、ウズベキスタン代表（同月23日）と対戦。2015年大会以来の優勝を目指すグラハム・アーノルド監督が招集した26名には、JリーグからDFトーマス・デン（アルビレックス新潟）とFWミッチェル・デューク（FC町田ゼルビア）が名を連ねた他、元レアル・ソシエダで、現在はAZに所属するGKマシュー・ライアンらが順当に選出された。一方で、カタールW杯で活躍したMFマシュー・レッキー（メルボルン・シティ）などが外れている。
オーストラリ代表メンバーは以下の通り。
▼GK
ジョー・ガウチ（アデレード・ユナイテッド）
マシュー・ライアン（AZ／オランダ）
ローレンス・トーマス（ウェスタン・シドニー・ワンダラーズ）
▼DF
ナサニエル・アトキンソン（ハート・オブ・ミドロシアン／スコットランド）
アジズ・ベヒッチ（メルボルン・シティ）
ジョーダン・ボス（ウェステルロー／ベルギー）
キャメロン・バージェス（イプスウィッチ・タウン／イングランド）
トーマス・デン（アルビレックス新潟／日本）
ゲシン・ジョーンズ（ボルトン・ワンダラーズ／イングランド）
ルイス・ミラー（ハイバーニアン／スコットランド）
キー・ロールズ（ハート・オブ・ミドロシアン／スコットランド）
ハリー・サウター（レスター／イングランド）
▼MF
キアヌ・バッカス（セント・ミレン／スコットランド）
ジャクソン・アーヴァイン（ザンクト・パウリ／ドイツ）
ライリー・マッグリー（ミドルズブラ／イングランド）
コナー・メトカーフ（ザンクト・パウリ／ドイツ）
エイデン・オニール（スタンダール・リエージュ／ベルギー）
パトリック・ヤズベック（バイキングFK／ノルウェー）
FW
マーティン・ボイル（ハイバーニアン／スコットランド）
ミッチェル・デューク（FC町田ゼルビア／日本）
ブルーノ・フォルナローリ（メルボルン・ビクトリー）
クレイグ・グッドウィン（アル・ウェダ／サウジアラビア）
ジョン・アイルデール（ヴェーエン・ヴィースバーデン／ドイツ）
サミュエル・シルヴェラ（ミドルズブラ／イングランド）
マルコ・ティリオ（セルティック／スコットランド）
クシニ・イェンギ（ポーツマス／イングランド）