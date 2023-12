予算は千円！相談者は中学生「彼女へのクリスマスプレゼントに何を買ったらいい？」のベストアドバイスは？

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。12月21日(木)の放送は、「クリスマス直前相談会」をテーマに放送。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、彼女へのクリスマスプレゼントに悩む15歳の男性リスナーの相談に乗りました。こもり校長:今週末はクリスマスらしいよ。COCO教頭:わ~! ドキドキしている生徒(リスナー)とか、勝負かけようと思っている生徒とかいるんじゃない?こもり校長:今夜は告白の相談とかデートプランの相談とか、クリスマスにまつわる恋の相談に乗っていきます!このリスナーは、現在中学3年生です。1ヵ月前に付き合い始めた吹奏楽部の後輩と、クリスマスデートをすることになりました。その際にプレゼントを渡したいのですが、好みを知らないので何をプレゼントしたらいいかわからず悩んでいます。COCO教頭:プレゼントね~、悩むよなあ。予算は?リスナー:あのう……11月12月にいろいろ買っちゃって、残り千円なんですよね。COCO教頭:千円か(笑)。こもり校長:日本はどんどん物価が高くなっているのに(笑)。リスナー:(笑)。こもり校長:今って、千円で何が買えるんだろう? 相手の好みがわからないにしても、ここら辺を買おうかな、みたいなジャンルは絞れているの?リスナー:ベタだけど、文房具がいいかなって。COCO教頭:実用性があるしね。ペンとかってこと?リスナー:とか……筆箱とか。こもり校長:千円の筆箱って……けっこう難しいんじゃない?リスナー:難しいです(笑)。COCO教頭:好みはわからなくても、身につけている物の色とかで印象に残っている色はある?リスナー:服は黒が多い気がします。キーホルダーも、黒のクマのぬいぐるみです。こもり校長:そうか~……何だろうなぁ?こもり校長:教頭はもらったら嬉しい物とかあった?COCO教頭:私? 文房具なら……フワフワのかわいいマスコットが付いたペンがあるのよ。こもり校長:先っぽに?COCO教頭:そうそう! それが千円ぐらいなんだけど、買ってもらったことがあるよ。こもり校長:ほお!COCO教頭:あとは、シンプルにリップクリームとか……。こもり校長:……その先を意識しちゃいます?COCO教頭:(笑)。リップを唇に付けて……その先の可能性もあるわけですからね。こもり校長:(笑)。じゃあこっちからプレゼントして、将来自分にもちょっと返ってくる、という考えでいいですか!?COCO教頭:それで合ってます(笑)。実用性もあるしね!こもり校長:(笑)。どうよ?リスナー:なるほど……(笑)。結構いいかもしれない。COCO教頭:良かった! 千円だったらいろいろあるよ!リスナー:どんな感じのがいいですか?COCO教頭:潤い! 潤いよ!! ちょっと、いい匂いがするやつとかもあるから。こもり校長:人生初、“潤いリップ”をプレゼントしてみなよ? で、この寒い冬に、2人で潤っちゃいなよ……!リスナー:はい……めっちゃいい!校長・教頭:良かった~!こもり校長:うまくプレゼントが届くことを願っているよ! 頑張れよ!リスナー:はい! ありがとうございました!このほかには……・「クリスマスは、好きな人と一緒に勉強してからイルミネーションを観に行きます。でも付き合っているわけではないので、少し不安です」という15歳・「バイトのお客さんで気になっている人に、“クリスマスに予定がなかったらデートしよう”と言われていたんですけど、まだ連絡がありません」という19歳と電話をつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/