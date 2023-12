Travis Japan「そんなに混乱することはない」メンバー3人の名前が“カイト”！どう呼び合っている？

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。12月20日(水)の放送は、Travis Japanの宮近海斗さんと松田元太さん、松倉海斗さんがゲスト出演。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、メンバーの名前を見ていて気になったことを質問してみました。Travis Japanは、宮近海斗さん、中村海人さん、七五三掛龍也さん、川島如恵留さん、吉澤閑也さん、松田元太さん、松倉海斗さんからなる7人組ボーイズグループです。2022年10月に「JUST DANCE!」でメジャーデビュー。放送同日の12月20日(水)に、1stアルバム『Road to A』をリリースしました。こもり校長:(ゲストに迎えるにあたって)トラジャ先生のことをいろいろ調べていたんですけど、1個思うことがあったんですよ。みなさんの間では話しつくしたことなのかもしれないんですけど……7人グループで、「カイト」というお名前の方が3人もいらっしゃるんですね。お2人(宮近海斗さん、松倉海斗さん)のほかに、“もう1カイトさん”がいらっしゃるわけでしょ?宮近・松倉:そうですね。COCO教頭:中村先生も「カイト」さんなんですよね? これはコンフューズ(混乱)しないんですか?宮近:メンバー同士では、そんなに混乱することはないですね。でも呼び方が……松倉と宮近は苗字が立つ(珍しい)から大丈夫なんですけど、“中村海人”はどっちも被っちゃう可能性があるんですよ。COCO教頭:なるほど!宮近:なので、中村海人のことを「カイト」って呼んだり……。でも、中村海人自体は宮近のことを「カイト」って呼ぶんです(笑)。こもり校長:うわっ(笑)。宮近:なのでほかの方から見ると、どっちがどっちで……とか、(インタビューした)ライターさんが書き起こすときに大変とかあるんです。COCO教頭:はいはい(笑)。宮近:でも僕ら自体は、そんなに混乱せずに……。松倉:そうですね。松田:正直でも……ほかのメンバーからしたらキツいですよねぇ。松倉:なんで!? 俺、初めて聞いたんだけど?COCO教頭:新事実!校長・教頭:(笑)。松田:3人「カイト」は、何て呼べばいいか本当にわかんないし……。宮近:こうは言っても、彼は大丈夫だと思います!COCO教頭:でも結成のときは、「なんでこんなに“カイト”がいるの!?」って思わなかったですか?宮近:7人中3人が「カイト」になるなんて予想してなかったです。偶然一緒ですし、3人とも高校の同級生で同じクラスですし、血液型とかも一緒で(笑)。COCO教頭:やばっ。こもり校長:もしかしたら身長も……?宮近:身長は違うんです!全員:(笑)。COCO教頭:なんでぶっこんだの!?こもり校長:なんか楽しくなってきちゃって(笑)。でもメンバーだからわかり合っている呼び方があったりして。応援してくれるみなさんからしたら、そういう関係性が見えるのも楽しいだろうな、と思いました。Travis Japan:ありがとうございます!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/