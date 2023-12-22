「ツタロック2024」第二弾でSKY-HI、クリープハイプ、Vaundyら9組決定

2024年3月23日（土）、24日（日）に幕張メッセ国際展示場にて2DAYS開催される「Vポイント presents ツタロックフェス2024」の第二弾出演者が発表された。

【2023年のライブ写真はこちら】

今回、第2弾として発表された出演アーティストは、SKY-HI、NEE、Vaundy、フレデリック、マルシィ、moon drop、ammo、クリープハイプ、WurtSの9 組。出演アーティストの第三弾発表は年明けを予定している。

なお、イープラス最速プレオーダー受付も開始された。

＜ライブ情報＞

Vポイント presents ツタロックフェス2024

2024年3月23日（土）24日（日）幕張メッセ国際展示場9・10・11ホール

主催：CCCミュージックラボ（株）/ライブマスターズ（株）

企画：CCCミュージックラボ（株）

制作：ライブマスターズ（株）

運営：（株）ディスクガレージ

特別協賛：CCCMKホールディングス株式会社

チケット価格

1DAYS券各日：11800円（税込）

2DAYS券：22000円（税込）

早期割引２DAYSチケット：19960円（税込）

問い合わせ　info@livemasters.jp

『ツタロックフェス 2024』オフィシャルHP：https://cccmusiclab.com/tsutarock2024　

出演アーティスト：

3月23日（土）

DAY1

ケプラ / Conton Candy / SKY-HI / This is LAST / TETORA / NEE / Vaundy / フレデリック /

マルシィ / moon drop / yutori / reGretGirl

...and more!!

3月24日（日）

DAY2

ammo / アルステイク / THE ORAL CIGARETTES / クジラ夜の街 / クリープハイプ / Cody・Lee(李)

ねぐせ。 / ハルカミライ / 04 Limited Sazabys / FOMARE / PEDRO / bokula. / WurtS

...and more!!

イープラス最速プレオーダー

12月22日18時~1月8日23時59分

https://eplus.jp/tsutarockfes/