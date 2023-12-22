「ツタロック2024」第二弾でSKY-HI、クリープハイプ、Vaundyら9組決定

2024年3月23日（土）、24日（日）に幕張メッセ国際展示場にて2DAYS開催される「Vポイント presents ツタロックフェス2024」の第二弾出演者が発表された。
今回、第2弾として発表された出演アーティストは、SKY-HI、NEE、Vaundy、フレデリック、マルシィ、moon drop、ammo、クリープハイプ、WurtSの9 組。出演アーティストの第三弾発表は年明けを予定している。
なお、イープラス最速プレオーダー受付も開始された。
＜ライブ情報＞
Vポイント presents ツタロックフェス2024
2024年3月23日（土）24日（日）幕張メッセ国際展示場9・10・11ホール
主催：CCCミュージックラボ（株）/ライブマスターズ（株）
企画：CCCミュージックラボ（株）
制作：ライブマスターズ（株）
運営：（株）ディスクガレージ
特別協賛：CCCMKホールディングス株式会社
チケット価格
1DAYS券各日：11800円（税込）
2DAYS券：22000円（税込）
早期割引２DAYSチケット：19960円（税込）
問い合わせ info@livemasters.jp
『ツタロックフェス 2024』オフィシャルHP：https://cccmusiclab.com/tsutarock2024
出演アーティスト：
3月23日（土）
DAY1
ケプラ / Conton Candy / SKY-HI / This is LAST / TETORA / NEE / Vaundy / フレデリック /
マルシィ / moon drop / yutori / reGretGirl
...and more!!
3月24日（日）
DAY2
ammo / アルステイク / THE ORAL CIGARETTES / クジラ夜の街 / クリープハイプ / Cody・Lee(李)
ねぐせ。 / ハルカミライ / 04 Limited Sazabys / FOMARE / PEDRO / bokula. / WurtS
...and more!!
イープラス最速プレオーダー
12月22日18時~1月8日23時59分