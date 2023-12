「ツタロック2024」第二弾でSKY-HI、クリープハイプ、Vaundyら9組決定

2024年3月23日(土)、24日(日)に幕張メッセ国際展示場にて2DAYS開催される「Vポイント presents ツタロックフェス2024」の第二弾出演者が発表された。

今回、第2弾として発表された出演アーティストは、SKY-HI、NEE、Vaundy、フレデリック、マルシィ、moon drop、ammo、クリープハイプ、WurtSの9 組。出演アーティストの第三弾発表は年明けを予定している。

なお、イープラス最速プレオーダー受付も開始された。

<ライブ情報>

Vポイント presents ツタロックフェス2024

2024年3月23日(土)24日(日)幕張メッセ国際展示場9・10・11ホール

主催:CCCミュージックラボ(株)/ライブマスターズ(株)

企画:CCCミュージックラボ(株)

制作:ライブマスターズ(株)

運営:(株)ディスクガレージ

特別協賛:CCCMKホールディングス株式会社

チケット価格

1DAYS券各日:11800円(税込)

2DAYS券:22000円(税込)

早期割引2DAYSチケット:19960円(税込)

問い合わせ info@livemasters.jp

『ツタロックフェス 2024』オフィシャルHP:https://cccmusiclab.com/tsutarock2024

出演アーティスト:

3月23日(土)

DAY1

ケプラ / Conton Candy / SKY-HI / This is LAST / TETORA / NEE / Vaundy / フレデリック /

マルシィ / moon drop / yutori / reGretGirl

...and more!!

3月24日(日)

DAY2

ammo / アルステイク / THE ORAL CIGARETTES / クジラ夜の街 / クリープハイプ / Cody・Lee(李)

ねぐせ。 / ハルカミライ / 04 Limited Sazabys / FOMARE / PEDRO / bokula. / WurtS

...and more!!

イープラス最速プレオーダー

12月22日18時~1月8日23時59分

https://eplus.jp/tsutarockfes/