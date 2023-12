ゆずが4月にオープンする神奈川・横浜の多目的アリーナ、横浜BUNTAIでこけら落とし公演を実施。4月6日と7日に「YUZU LIVE 2024 AGAIN AGAIN in 横浜 BUNTAI」を開催する。

横浜BUNTAIは、老朽化により2020年10月に閉館した横浜文化体育館の敷地に新設されるアリーナ会場。観客席は約5000席で、市民スポーツ大会をはじめプロスポーツやエンタテインメントなどのイベントが行われる。ゆずは、デビュー翌年の1998年に初めて横浜文化体育館でライブを行って以降、同会場でたびたび公演を開催してきた。コロナ禍の2020年10月にはオンラインツアー「YUZU ONLINE TOUR 2020 AGAIN」の最終公演が横浜文化体育館で行われ、本公演が同会場最後のライブとなった。

こけら落とし公演では、「YUZU ONLINE TOUR 2020 AGAIN」のコンセプトを踏襲。ライブタイトルの「AGAIN AGAIN」には、“再び新たなスタートを切る”という思いが込められている。ゆずのオフィシャルファンクラブ・ゆずの輪では、会員を対象に1月15日23:59までチケットの先行予約を受付中。

なお横浜市出身のゆずは、市内に近年新設されたぴあアリーナMM、Kアリーナ横浜でもこけら落とし公演を開催している。

YUZU LIVE 2024 AGAIN AGAIN in 横浜 BUNTAI

2024年4月6日(土)神奈川県 横浜BUNTAI

2024年4月7日(日)神奈川県 横浜BUNTAI