12月31日に神奈川・横浜アリーナで開催されるももいろクローバーZによる年越しカウントダウンイベント「第7回 ももいろ歌合戦」の出演者第2弾が発表された。

「ももいろ歌合戦」は、ももクロが2017年より開催している年末恒例のカウントダウンイベント。ももクロと豪華出演者が紅組と白組の2チームに分かれ、全曲フル尺で歌合戦を繰り広げる。今年は「乱れた世の中に『ももいろ歌合戦』が次の世代へ紡ぐ新たな品格を示していく」という意味合いを込めた「品格の向こう側」がテーマ。玉井詩織と高城れにが紅組、百田夏菜子と佐々木彩夏が白組を率いる。

新たにラインナップされたのは蒼井翔太、石川柊太、EBiDAN NEXT、大江裕、お神セブン、オラキオ、清野茂樹、湘南乃風、CENT (セントチヒロ・チッチ)、ダチョウ倶楽部、玉置成実、翔猿、妃海風、ファーストサマーウイカ、FANTASTICS、ももいろクロおばあZ。このうち蒼井、EBiDAN NEXT、大江、お神セブン、CENT、ダチョウ倶楽部、玉置、翔猿、ももいろクロおばあZは「ももいろ歌合戦」初出演となる。お神セブンは松本明子をはじめ、1983年にレコードデビューして「不作の83年組」と呼ばれていた元アイドルたち。ももいろクロおばあZは兵庫・新温泉町居組に住む平均年齢60歳超えの女性5人組だ。さらに五木ひろしが「第7回 ももいろ歌合戦」の名誉会長として映像出演し、開会宣言を行うこと、HYDE(L'Arc-en-Ciel、VAMPS、THE LAST ROCKSTARS)がVTR出演することも発表された。

また、「ももいろ歌合戦」恒例の目玉企画「最強アイドルメドレー」が今年も行われることが決定した。今回は「佐々木彩夏プロデュース100人超えノンストップ最強アイドルメドレー2023」と題し、総勢100名以上のアイドルによるメドレーに。YOASOBI「アイドル」や新しい学校のリーダーズ「オトナブルー」などの今年話題となった楽曲から、ピンク・レディー「UFO」やモーニング娘。「シャボン玉」などの長年愛されている楽曲まで幅広くカバーされる。

このほか、石井竜也、森口博子、玉置による「ナチュラルにコーディネートされた歌合戦メドレー」も展開される。高城が宝塚歌劇団・星組の元トップ娘役の妃海と一夜限りの特別コラボを披露し、百田がガチャピン・ムックとともに「ガチャピン・ムックとカナコ」としてステージに立つことも決定。佐々木は単独アーティストとしてパフォーマンスを行う。

さらにウマ娘 プリティーダービーの“出走メンバー”も明らかに。矢野妃菜喜(キタサンブラック役)、秋奈(ドゥラメンテ役)、夏吉ゆうこ(シュヴァルグラン役)、Machico(トウカイテイオー役)、真野美月(サクラローレル役)、星谷美緒(マヤノトップガン役)、日原あゆみ(ヤエノムテキ役)、鈴木絵理(トーセンジョーダン役)、礒部花凜(ダイイチルビー役)、遠野ひかる(マチカネタンホイザ役)の10名が「ももいろ歌合戦」で出走する。

「第7回 ももいろ歌合戦」のチケットはイープラスにて販売中。ABEMAでは12月31日16:00より約8時間にわたって公演の模様が全編無料生配信される。

「第7回 ももいろ歌合戦」出演者コメント

蒼井翔太 コメント

この度! 「第7回 ももいろ歌合戦」に初参戦します! 年の締めくくりから年のスタートにかけての一大歌合戦に、蒼井翔太らしい一滴の新しいエッセンスをブチ込めたらと思います! 会場一丸となって、今年から来年への特大の架け橋をかけましょう! 宜しくお願いします!

松崎朔弥(EBiDAN NEXT) コメント

初出演が決まった報告を受け、本当に嬉しかったです。あんな大きなステージに立てるなんて夢のようで、夢かと思いました。オープニングアクトという重要な役割を頂いたので、大きなステージが似合う自分たちになって会場を魅了します!

大江裕 コメント

恐れ入ります。大江裕でございます。今年は、デビューさせて頂き、15周年を迎えました。その節目の年に、ももクロさんのももいろ歌合戦に初めて参加させて頂く事が決まり、幸せな大晦日を迎える事ができます。感謝の気持ちを込めて力一杯歌わせて頂きます。

松本明子(お神セブン) コメント

不作と言われた私たち「お神セブン」と申します。83年デビューから40周年を迎え、昭和アイドルとして「ももいろ歌合戦」のステージで歌える幸せ! デビュー当時見れなかった景色に興奮と喜びを爆発させて、ステージで歌い踊り弾けます! どうぞ宜しくお願い致します。

CENT(セントチヒロ・チッチ)

2023年最後の日にジャンルを飛び越えて個性あふれる素敵な存在が集うももいろ歌合戦に初出場できることが途轍もなく光栄です。私らしく生きまくって年越しも愛いっぱいにピースを届けたいと思います。何卒っ

ダチョウ倶楽部 コメント

ダチョウ肥後リーダーです! 大晦日にアリーナベイビーズの今年の喜び、怒り、哀しみ、楽しみ、よく判らん感情すべてを込めてダチョウのギャグをアリーナ全員でやります! 皆でピリオドの向こうへ行くぞ! Yaaa~!!



ヤー寺門ジモンです! 2023年最後にこんな華やかな舞台2024年の弾みになりそうです! 大好きなももクロちゃん達と一緒にムッシュムラムラなステーキ、いやステージ盛り上げたいでーす!!

玉置成実 コメント

この度「ももいろ歌合戦」に初参加させて頂くことになりました。ももいろクローバーZの皆様を筆頭に、出演者の皆様、会場・配信でご参加される皆様と共に最高に素敵な時間を過ごせるよう、全力で参加させて頂きます!! 一緒に楽しい2023年の締めくくりにしましょう!! 宜しくお願いいたします!

翔猿 コメント

学生の頃ハマってずっと見ていたももクロさんや沢山のスターの方達と共演できるのは大変嬉しくドキドキしてます。一生懸命たくさんの人に楽しんでもらえるよう力士代表として頑張ります!!ウキっ!!

ももいろクロおばあZ コメント

兵庫県の新温泉町・居組のアイドル「ももいろクロおばあZ」です。コメントをくださいっていうご依頼なんですが、なんせ私たちはその辺の田舎のおばあなんで、何をどうコメントしたらよいものか、戸惑うことばかりです。それはともかく、私たちの憧れの存在のももクロちゃんの、あのももいろ歌合戦に出演だなんて、これは現実の世界の話なんでしょうか? いやもしかしたら知らん間にみんな寿命を迎えとって、死んだ後の世界の話なんかもしれんなー。それはそれで、どっちにしても楽しむのみ! おばあ達のド緊張ぶりや開き直りも含めて、笑って見守っていただけると嬉しいです。

第7回 ももいろ歌合戦

2023年12月31日(日)神奈川県 横浜アリーナ

OPEN 15:30 / START 17:00予定 / END 24:30予定

ABEMA「第7回 ももいろ歌合戦~超豪華アーティストと年越し8時間無料生放送~」

配信日時:2023年12月31日(日)16:00~

配信チャンネル:ABEMA SPECIALチャンネル

配信URL: https://abema.tv/channels/abema-special/slots/Ah7rbYVApKDif1

