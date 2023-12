12月31日に放送される「第74回NHK紅白歌合戦」の曲目が発表された。

初出場となる新しい学校のリーダーズは、「新語・流行語大賞」を受賞した“首振りダンス”で注目された「オトナブルー」を披露。椎名林檎は「(サ)~さすがに諸行無常篇~」と題した特別な演目を、Perfumeは2010年に発表されたライブ定番曲「FAKE IT」を、LE SSERAFIMは「UNFORGIVEN(feat. Nile Rodgers)」の、Adoがゲスト参加したことでも話題になった日本語バージョンを選曲している。なおYOASOBIは国内外で大ヒットしている「アイドル」をテレビ初パフォーマンスする。

また紅組ではmilet×MAN WITH A MISSIONが「コイコガレ」、白組ではMAN WITH A MISSION×miletとして「絆ノ奇跡」を披露。さらに特別企画「テレビが届けた名曲たち」に登場するポケットビスケッツとブラックビスケッツはそれぞれの代表曲「YELLOW YELLOW HAPPY」「タイミング ~Timing~」をメドレーで歌い、Queen+アダム・ランバートは「Don't Stop Me Now」を演奏する。

NHK総合「第74回NHK紅白歌合戦」(出演アーティスト / 曲目)

紅組

あいみょん「愛の花」

新しい学校のリーダーズ「オトナブルー」

Ado「唱」

ano「ちゅ、多様性。」

石川さゆり「津軽海峡・冬景色」

伊藤蘭「キャンディーズ50周年 紅白SPメドレー」

坂本冬美「夜桜お七」

櫻坂46「Start over!」

椎名林檎「(サ)~さすがに諸行無常篇~」

JUJU「時の流れに身をまかせ」

Superfly「タマシイレボリューション」

天童よしみ「道頓堀人情」

NiziU「Make you happy」

乃木坂46「おひとりさま天国」

Perfume「FAKE IT」

MISIA「紅白スペシャル2023」

MISAMO「Do not touch」

水森かおり「日向岬~紅白ドミノチャレンジSP~」

milet × MAN WITH A MISSION「コイコガレ」

YOASOBI「アイドル」

緑黄色社会「キャラクター」

LE SSERAFIM「UNFORGIVEN(feat. Nile Rodgers) -Japanese ver.-」

白組

エレファントカシマシ「俺たちの明日」

大泉洋「あの空に立つ塔のように」

Official髭男dism「Chessboard」

キタニタツヤ「青のすみか」

郷ひろみ「2億4千万の瞳~ブレイキンSP~」

さだまさし「秋桜」

JO1「NEWSmile」

純烈「だってめぐり逢えたんだ~NHKプラスver.~」

鈴木雅之「(め)組のひと」

すとぷり「スキスキ星人」

Stray Kids「CASE 143 -Japanese ver.-」

SEVENTEEN「舞い落ちる花びら(Fallin' Flower)」

10-FEET「第ゼロ感」

BE:FIRST「Boom Boom Back」

福山雅治「HELLO~想望 紅白スペシャルメドレー」

藤井フミヤ「TRUE LOVE」

星野源「生命体」

MAN WITH A MISSION × milet「絆ノ奇跡」

Mrs. GREEN APPLE「ダンスホール」

三山ひろし「どんこ坂~第7回 けん玉世界記録への道~」

山内惠介「恋する街角」

ゆず「ビューティフル」

特別企画

Queen+アダム・ランバート「Don't Stop Me Now」

ハマいく「ビートDEトーヒ」

テレビ放送70年 特別企画「テレビが届けた名曲たち」

寺尾聰「ルビーの指環」

ポケットビスケッツ&ブラックビスケッツ「YELLOW YELLOW HAPPY~Timing」

薬師丸ひろ子「セーラー服と機関銃」

NHK総合ほか「第74回NHK紅白歌合戦」

2023年12月31日(日)19:20~23:45

※BSプレミアム4K、BS8K、ラジオ第1でも放送

※中断ニュースあり

※記事初出時、本文に誤りがありました。お詫びして訂正します。