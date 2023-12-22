UQ mobileは2023年12月22日から2024年1月9日まで、UQ mobileオンラインショップで新規／他社からの乗り換えでSIM契約をすると、その後のau PAY利用金額に応じて最大10,000円相当をau PAY残高として還元するキャンペーンを実施する。
このキャンペーンは、2023年12月22日10時～2024年1月9日23時59分の間に新規／他社からのMNPでSIMのみ（eSIM含む）の契約を行い、2024年2月末までに利用開始手続きを行った契約者を対象として、2024年3月1日～3月31日の間にau PAYを利用した金額に応じてau PAY残高を還元するというもの。利用金額ごとの還元額は以下のとおり。
- 5,000円～14,999円の利用：2,000円相当を還元
- 15,000円～24,999円の利用：6,000円相当を還元
- 25,000円以上の利用：10,000円相当を還元
なおUQ mobileオンラインショップでは現在、8月に開始された最大10,000円相当のau PAY残高還元のキャンペーンを終了日未定で継続している。今回の期間限定還元キャンペーンはこのキャンペーンと併用可能で、最大20,000円相当の還元を受けられるということになる。