音楽ユニット・スキマスイッチが、テレビ朝日系ドラマ『おっさんずラブ-リターンズ-』(2024年1月5日スタート 全9話 毎週金曜23:15~※一部地域除く)の主題歌を担当することが22日に明らかになった。

モテない独身ポンコツサラリーマン・春田創一(田中圭)、ピュアすぎる乙女心を隠し持つおっさん上司・黒澤武蔵(吉田鋼太郎)、イケメンでドSな後輩・牧凌太(林遣都)のピュア過ぎる愛を描き、世界で大ブームを巻き起こした『おっさんずラブ』(2018年)から5年、続編となる『おっさんずラブ-リターンズ-』では、アラフォーになったはるたん&牧の“夢の新婚生活”が描かれる。

スキマスイッチといえば、『おっさんずラブ』(18年)、『劇場版おっさんずラブ ~LOVE or DEAD~』(19年)の主題歌「Revival」を担当。さらに2人がドラマ本編にカメオ出演し、田中圭はこの楽曲のMVに出演するなど、『おっさんずラブ』に欠かせない存在だ。そんなスキマスイッチの新曲「Lovin' Song」が、『おっさんずラブ‐リターンズ‐』の主題歌に決定した。幸せな日々を送る中で、大小さまざまな悩みを抱えながらも大切な人を想い、新しい“愛のカタチ”を模索していく……というドラマの世界観をスキマスイッチらしく表現した書き下ろしのラブソング。「何度も何度も再考を重ねて1番いい形で仕上げられた!」というこの楽曲は、初回放送で聞くことができる。

さらに、新撮映像が収められた2分の予告編も初公開された。ドタバタ新婚生活を送る春田と牧や、家政夫の武蔵さん降臨の瞬間、おたまやフライパンを振り回して壮絶嫁姑バトルを繰り広げる“永遠のライバル”牧と黒澤の姿や、はるたん懐かしの絶叫変顔、弓道着に身を包んだかっこよすぎる新キャラ・和泉(井浦新)の不思議すぎる言動や、さわやか笑顔で意味深発言を繰り出す新キャラ・菊之助(三浦翔平)も登場。春田と牧のラブラブ初詣、そして美しく降り注ぐ雪の中、“名前呼び”でイチャイチャする2人の姿など、さまざまなシーンを見ることができる。

この度また最初のメンバーが集まっておっさんずラブが制作されるとお話を聞いて、そこに僕たちも呼んでいただけた事がとにかくうれしかったです! おっさんずラブチームは本当に家族のようでステキなチームだなぁ、と前回関わらせてもらった時から思っていましたが、今回も撮影状況を報告していただいたり、主題歌のことに関しても監督、プロデューサー、ホントにみんなでたくさん話をしながら作れた事、そして僕らとしても何度も何度も再考を重ねて1番いい形で仕上げられたんじゃないかなぁと、とても満足のいく作品が作れたと思っています。

こうやってみんなで作り上げていくスタイルこそおっさんずラブチームって感じがして、今回もきっと視聴者の皆さんにも楽しんでもらえるんじゃないかと今からワクワクしています! 僕らの音楽もドラマの世界観を盛り上げる一つのパーツになれたらいいなぁと思っています。視聴者のみなさん! ぜひ「日本のラブ!」に思いっきり浸って、そしてキュンキュンしてください!

2016年、深夜の単発ドラマが話題となり、2018年に連続ドラマ化された『おっさんずラブ』。放送がスタートするとジワジワと人気が広がり、最終話を前にして、Twitter世界トレンド1位を獲得するまでに。その人気は地上波だけにとどまらず、配信、グッズ、書籍、イベント、海外リメイクなど様々な二次的エンターテインメントで社会を席巻。その年の新語・流行語大賞トップ10にノミネート、東京ドラマアウォード連続ドラマグランプリをはじめとする作品賞や、エランドール賞やブレイク俳優ランキングなどのキャスト・スタッフの個人賞を含めて怒涛の受賞歴を築きあげたヒット作となった。その後も2019年に映画化した『劇場版 おっさんずラブ 〜LOVE or DEAD〜』は興行収入26.5億円を突破、同年には航空業界に舞台を移したパラレルワールドドラマ『おっさんずラブ -in the sky-』が放送されるなど、破竹の勢いで日本中に社会現象を、海外でも大ブームを巻き起こした『おっさんずラブ』が、“初代”連ドラから5年の時を経て待望の復活を果たす。