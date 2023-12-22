NHKは22日、大みそかの『第74回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20～23:45 ※中断ニュースあり)の曲目を発表した。
『第74回NHK紅白歌合戦』出場歌手・曲目
※50音順(カッコ内は出場回数)
【紅組】
あいみょん(5)「愛の花」
新しい学校のリーダーズ(初)「オトナブルー」
Ado(初)「唱」
ano(初)「ちゅ、多様性。」
石川さゆり(46)「津軽海峡・冬景色」
伊藤蘭(初)「キャンディーズ50周年 紅白SPメドレー」
坂本冬美(35)「夜桜お七」
櫻坂46(3)「Start over!」
椎名林檎(8)「サ～さすがに諸行無常篇～」
JUJU(2)「時の流れに身をまかせ」
Superfly(7)「タマシイレボリューション」
天童よしみ(28)「道頓堀人情」
NiziU(4)「Make you happy」
乃木坂46(9)「おひとりさま天国」
Perfume(16)「FAKE IT」
MISIA(8)「紅白スペシャル2023」
MISAMO(初)「Do not touch」
水森かおり(21)「日向岬～紅白ドミノチャレンジSP～」
milet × MAN WITH A MISSION(4)「コイコガレ」
YOASOBI(3)「アイドル」
緑黄色社会(2)「キャラクター」
LE SSERAFIM(2)「UNFORGIVEN (feat. Nile Rodgers) -Japanese ver.-」
【白組】
エレファントカシマシ(2)「俺たちの明日」
大泉洋(初)「あの空に立つ塔のように」
Official髭男dism(4)「Chessboard」
キタニタツヤ(初)「青のすみか」
郷ひろみ(36)「2億4千万の瞳～ブレイキンSP～」
さだまさし(22)「秋桜」
JO1(2)「NEWSmile」
純烈(6)「だってめぐり逢えたんだ～NHKプラスver.～」
鈴木雅之(6)「め組のひと」
すとぷり(初)「スキスキ星人」
Stray Kids(初)「CASE 143 -Japanese ver.-」
SEVENTEEN(初)「舞い落ちる花びら (Fallin' Flower)」
10-FEET(初)「第ゼロ感」
BE:FIRST(2)「Boom Boom Back」
福山雅治(16)「HELLO～想望」紅白スペシャルメドレー
藤井フミヤ(6)「TRUE LOVE」
星野源(9)「生命体」
MAN WITH A MISSION × milet (初)「絆ノ奇跡」
Mrs. GREEN APPLE(初)「ダンスホール」
三山ひろし(9)「どんこ坂～第7回 けん玉世界記録への道～」
山内惠介(9)「恋する街角」
ゆず(14)「ビューティフル」
【特別企画】
クイーン＋アダム・ランバート「ドント・ストップ・ミー・ナウ」
ハマいく「ビートDEトーヒ」
【テレビ放送70年 特別企画「テレビが届けた名曲たち」】
寺尾聰「ルビーの指環」
ポケットビスケッツ＆ブラックビスケッツ「YELLOW YELLOW HAPPY～Timing」
薬師丸ひろ子「セーラー服と機関銃」
【編集部MEMO】
『第74回NHK紅白歌合戦』のテーマは「ボーダレス－超えてつながる大みそか－」。司会は有吉弘行、橋本環奈、浜辺美波、高瀬耕造アナウンサーが務める。有吉と浜辺は紅白初司会、橋本は昨年に引き続き2回目となる。