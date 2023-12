SEVENTEENらが所属するHYBE傘下レーベル・PLEDIS Entertainmentより、9年ぶりとなる新人ボーイズグループ「TWS(トゥアス)」が1月にデビューする。

TWSというグループ名は、「TWENTY FOUR SEVEN WITH US」というフレーズに由来する。PLEDISはグループ名について、「24/7、一日24時間、一週間ずっと、つまり『すべての瞬間』を意味する表現で、 『いつもTWSと共に』という意味を持ちます」「TWSはチーム名にふさわしく、すべての瞬間を共にしたくなる明るいエネルギーを伝播していきます」と、SEVENTEENと同様に数字を活用したグループ名となっていることを説明。加えて、ハン・ソンスがTWSのデビューアルバムの制作統括を担当していることも明らかにした。

YouTube、X(Twitter)、Instagram、TikTok、FacebookといったTWSのSNS公式アカウントは、本日12月21日にオープン。YouTubeでは、TWSのロゴを映し出した動画が公開されている。