BUCK-TICKが12月29日に東京・日本武道館で開催する「バクチク現象-2023-」が2月24日にWOWOWで放送・配信される。

「バクチク現象-2023-」は当初「THE DAY IN QUESTION 2023」のタイトルで同日同会場にて開催される予定だった公演。櫻井敦司(Vo)の急逝により一度は公演中止が発表されたものの、その後メンバー、スタッフチームの協議を経て、開催される運びとなった。

WOWOWでは本公演の独占放送および配信を記念して、過去に放送、配信した中から厳選したBUCK-TICKのライブプログラムの特集を展開。この特集では、2月24日に届けられる「BUCK-TICK バクチク現象-2023-」に先駆けて、デビュー30周年イヤーの集大成となったライブ「TOUR No.0 -FINAL-」、BUCK-TICK初の幕張メッセ単独公演「ロクス・ソルスの獣たち」、年末恒例ライブを日本武道館以外で唯一行なった「THE DAY IN QUESTION 2019」、コロナ禍で制作されたアルバムを有観客で初披露した「ABRACADABRA THE DAY IN QUESTION 2020」、代表曲に大胆なアレンジを施しファンを驚かせた「魅世物小屋が暮れてから~SHOW AFTER DARK~ in 日本武道館」が放送される。なお全番組放送終了後から1カ月の間、WOWOWオンデマンドでアーカイブ配信が行われる。

この発表と合わせて、YouTubeでは3月7日にリリースされるライブ映像作品「TOUR 2023 異空-IZORA- 0723 TOKYO GARDEN THEATER」のトレイラー映像が公開された。

WOWOWライブ / WOWOWオンデマンド「BUCK-TICK TOUR No.0 -FINAL」

2024年2月22日(木)0:00~

WOWOWライブ / WOWOWオンデマンド「BUCK-TICK Live 2019ロクス・ソルスの獣たち」

2024年2月22日(木)2:35~

WOWOWライブ / WOWOWオンデマンド「BUCK-TICK THE DAY IN QUESTION 2019」

2024年2月23日(金・祝)0:00~

WOWOWライブ / WOWOWオンデマンド「BUCK-TICK ABRACADABRA THE DAY IN QUESTION 2020」

2024年2月24日(土)2:30~

WOWOWライブ / WOWOWオンデマンド「BUCK-TICK 魅世物小屋が暮れてから~SHOW AFTER DARK~ in 日本武道館」

2024年2月24日(土)4:45~

WOWOWライブ / WOWOWオンデマンド「BUCK-TICK バクチク現象-2023-」

2024年2月24日(土)20:00~