御年90歳 “生涯現役”を体現するサックス・プレイヤー渡辺貞夫が贈る特別な「クリスマスコンサート」の模様をオンエア

12月17日(日)に放送されたTOKYO FMの特別ラジオ番組『TOKYO FM サンデースペシャル SHISEIDO presents Christmas Gift vol.30 Sadao Watanabe 「TOKYO DATING」』。この番組では、12月3日(日)に東京・サントリーホールで開催されたサックス奏者・渡辺貞夫さんのクリスマスコンサート「SHISEIDO presents Christmas Gift vol.30 / Sadao Watanabe TOKYO DATING」の模様をお届けしました。

2021年に音楽活動70周年の節目を迎え、御年90歳にして長年にわたり第一線で活動を続けるジャズ界のレジェンド・渡辺貞夫さん。国内のみならず、海外においても精力的に演奏活動をおこない、“生涯現役”を体現する貞夫さんの姿は、世界中の老若男女に勇気と感動を与えています。

そんな貞夫さんのライフワークとも言えるのが1995年に結成されたビッグバンド・プロジェクトで、毎回、趣向を凝らした企画でお届けする年末恒例のコンサートで、貞夫さんからのクリスマスプレゼントでもある「Christmas Gift」。

今年は記念すべき30回目。会場を、“世界一美しい響き”を目指して1986年に開館したサントリーホールに移し、アメリカ・ニューヨークのブルーノート公演を成功させた日米混合カルテットを中心に、日本を代表する4名のホーンプレイヤーによる豪華ホーンセクションを加えた、オリジナリティあふれるジャズを奏でました。

番組のオープニングで貞夫さんは「みなさんこんばんは、そして、メリークリスマス! これから毎年恒例の、私のコンサートの模様をお聴きいただきます。今回で30回目となる資生堂さんのサポートでおこなわれたクリスマスコンサートですが、今年はサントリーホールでおこないました」と挨拶。

「本当に久しぶりなのですが、ピアノのラッセル・フェランテ、ベースのベン・ウィリアムスの2人をお迎えしました」と語るように、今年はコロナ禍以降、久しぶりとなる海外からのプレイヤーを迎えて開催されました。

演奏はアルトサックスの貞夫さんを中心に、ファーストセットは、ピアノのラッセル・フェランテさん、ベースのベン・ウィリアムスさん、ドラムスの竹村一哲さんのカルテットでお届け。

セカンドセットは、カルテットに加えてホーンセクションが合流。メンバーは、トロンボーン、そして今回のコンサートのホーンアレンジも担当した村田陽一さん、トランペットの西村浩二さんと奥村晶さん、テナーサックス小池修さんらホーンセクションの8人編成で賑やかにお送りしました。

番組では、このプレミアムなコンサートの模様を55分に凝縮して放送しました。

貞夫さんがステージに登場すると、会場から盛大な拍手が沸き起こります。ファーストセットのオンエアでは「AIRY」からスタート。今回のタイトルにもなっている「TOKYO DATING」に続いて「I'M A FOOL TO WANT YOU」「LAMENT」「ONE FOR JOJO」と、迫力と貫録を感じさせる演奏で会場を盛り上げていきます。

セカンドセットではホーンセクションが加わり、「COME TODAY」「WHAT SECOND LINE」「ONLY IN MY MIND」「LIFE IS ALL LIKE THAT」と迫力のある演奏、貞夫さんのパッションあふれる演奏で会場を魅了。コンサートの最後には「SONHO DE NATAL(CHRISTMAS DREAM)」を披露し、貞夫さんからの一足早い“クリスマスプレゼント”を受け取った観客から大きな拍手が贈られました。

<番組概要>

番組名:TOKYO FM サンデースペシャル SHISEIDO presents Christmas Gift vol.30 Sadao Watanabe 「TOKYO DATING」

放送日時:2023年12月17日(日)19:00~19:55

出演者ミュージシャン:渡辺貞夫(アルトサックス)、ラッセル・フェランテ (ピアノ)、ベン・ウィリアムス (ベース)、竹村一哲 (ドラムス)、村田陽一(トロンボーン)、西村浩二 (トランペット)、奥村晶(トランペット)、小池修(テナーサックス)

パーソナリティ:小山ジャネット愛子

番組サイト:番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/sw_tokyo/