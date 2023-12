Travis Japan「CDショップで沸きました」初めての“盤”となる1stアルバム『Road to A』リリース

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。12月20日(水)の放送は、Travis Japanの宮近海斗さんと松田元太さん、松倉海斗さんがゲスト出演。同日リリースの1stアルバム『Road to A』について、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)の質問に答えました。COCO教頭:(「Okie Dokie!」オンエア後)今聴いてもらった「Okie Dokie!」のMVを見させてもらいました。めちゃめちゃかわいい!Travis Japan:ありがとうございます!COCO教頭:この楽曲は(この日リリースの)ファーストアルバム『Road to A』に収録されているのですが、聴き方のオススメがあるんです。(4曲目の)「Okie Dokie!」から(5曲目の)「Charging!」の流れなんですけど……! 「Okie Dokie!」を聴きながら多幸感いっぱいで寝るじゃないですか。次の日の朝、「Charging!」を聴きながら学校に行ったらパーフェクトデイです!Travis Japan:めちゃくちゃ嬉しい!COCO教頭:ファーストアルバム『Road to A』は、これまでにリリースした3曲の配信シングルを含む全17曲入りということですが、このタイトルにはどういう思いが込められているのですか?宮近:『Road to』という部分には、我々が歩んできた道、これから歩む道を表現していて、『A』にはいろんな意味が込められています。それは考えてほしい部分でもあるんですけど……アジア、アフリカ、アメリカ、All over the worldとか、初めてのアルバムなのでアルファベットの始まりでもありますし、あなたでもありますし……。COCO教頭:はい。宮近:いろいろな部分を膨らませて、みなさんにどう感じてもらえるか、というアルバムになっています。COCO教頭:各々に委ねられる部分もあるということですね。松田:なるほどね。COCO教頭:そして、トラジャ先生としては初めてのCD、円盤としてのリリースです。ファンのみなさんに、“物”として届けられるのは嬉しいことですか?松田:めちゃめちゃ嬉しいですね。ファンのみなさんも「欲しい!」という声をずっと出してくれていたので、みんなの手元に届くのが何より嬉しいですね。こもり校長:今の時代で言うと、“盤”にすることが少なくなってきているじゃないですか。でも、“形”にすることによって、ある意味みなさんの名刺になると思うんです。初めての名刺……ファーストアルバムが世の中に放たれる実感ってあるんですか?宮近:実際に沸きましたね。CDショップに来店したんですけど、「うわ~! 置いてある!!」って。CDで育ってきたので、自分たちがそれを……! というのと、それがファンの方々の手に届くと思うと嬉しさが募りましたね。松倉:お母さんから「CDデビューおめでとう!」って写真付きで連絡が来たんです。CDショップでもトラジャの音楽がずっと流れていたみたいで、めっちゃ喜んでくれて嬉しかったですね。COCO教頭:親孝行……!こもり校長:デジタルが進んで音楽が手に入りやすくなりましたけど、アナログはアナログの大切さがありますよね。松倉:そうですよね。こもり校長:形にしたことによって、(ファンが)10年後、20年後に振り返ることもできるじゃないですか。Travis Japan:そうですよね。COCO教頭:(リスナー層である)10代の生徒が聴いて、感じてほしい部分ってありますか?松田:全部で17曲収録されていて、いろんなジャンルの曲があるんですけど。受験生だったり、いろいろ忙しい生徒に向けて。『Road to A』を聴くと志望校に行きやすくなる、というのを……その道が切り拓かれるんじゃねーか説みたいな……。COCO教頭:その『Road』にも掛かっていたんですね!松田:そうなんですよ。だから、ぜひたくさん聴いていただいて……勉強なんて捨てていいんで!COCO教頭:いやいやいやいやいや!宮近:ダメでしょう!こもり校長:いや、『Road to A』の『A』は、A判定の『A』なんじゃないですか?松田:校長、ありがとうございます!全員:(笑)。COCO教頭:初回プレス盤には、AIのトラジャ先生と話すことのできるシリアルコードが封入されているって……どういうことですか?宮近:「Talk With」というシステムがありまして。シリアルコードを読み込むと、本当にビデオ通話しているような感じになるんです。声を読みとって、その声の文章に合った反応が何パターンもあって……。COCO教頭:返ってくるんですか?宮近:本当に会話しているみたいな。松倉:日本初の試みらしいですよ。宮近:松倉のお母さんも買ったということなので、AIの息子と会話できるっていう(笑)。松倉:たしかにね(笑)。松田:お母さん! それは特殊すぎますって!こもり校長:松倉先生もお忙しいですから、お母さんが連絡するのも……ってときには(笑)。松倉:そうですね(笑)。電話ができないときは、ちょっとAIの松倉と会話してもらえれば!全員:(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/