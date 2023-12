「かっこいいじゃない、ずるいよ」SOL!こもり校長 ゲストのTravis Japanは“近年まれに見るハイスペック集団”

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。12月20日(水)の番組冒頭で、パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、この日のゲストであるTravis Japanの印象について語り合う場面がありました。今回のゲストは、Travis Japanの宮近海斗さんと松田元太さん、松倉海斗さんです。放送開始時には、毎回校長が黒板を書く時間があるのですが、この日書かれた言葉は「ずるいよー」でした。その後のトークを紹介します。こもり校長:あのう……今日のゲスト講師が来てくれるにあたって、自主的にみなさんのことを調べてみたの。何て言うんですかね? 調べれば調べるほど……「ずるい」って思っちゃってさ。COCO教頭:そんなにずるいことありました?こもり校長:何て言うの……?(笑)。ご存知の通り、俺は“校長”のほかにかりそめの姿があるわけ。そっちは10年くらいやっているわけよ。ダンスとかが好きだったりするんだけど……。COCO教頭:もちろんですよ!こもり校長:今日のゲスト講師の方々も、俺と同じように普段からダンスを踊っていらっしゃるの……なんだけど、踊れるだけじゃないわけですよ。みなさんはそれに加えて、歌がうたえて……。COCO教頭:おお!こもり校長:英語がしゃべれて……。COCO教頭:はい!こもり校長:あとひとつ、これね……。COCO教頭:何!?こもり校長:イケメンなのよ~。そこがずるいよねぇ。COCO教頭:そこ(笑)。校長もイケメンじゃない? ただ、“英語がしゃべれる”ってところだけはちょっとね……?こもり校長:歌もうたえないからね……。COCO教頭:そこもあったか(笑)。こもり校長:イケメンでもないからねぇ……。COCO教頭:いやいや、イケメンよ!こもり校長:だから今日は、近年まれに見るハイスペック集団の方々が来てくださるわけ!COCO教頭:そうだね~。そんな彼らを知れば知るほど、つい飛び出た言葉が……?こもり校長:「ずるいよー!」ってね。COCO教頭:(笑)。――ここで、Travis Japan「JUST DANCE!」オンエアこもり校長:(オンエア後)もうかっこいいじゃない、ずるいよ……ずるいよ~……。COCO教頭:(笑)。このトーク後に、Travis Japanの3人が登場。宮近さんの「高校のころ、GENERATIONS の“Love You More”が流行った」という発言や、Travis Japanが『ワールド・オブ・ダンスチャンピオンシップ 2022』でチーム部門世界9位に輝いたことについては、校長が「これすごいことなんだよ。俺らリアルタイムで追っかけていて、楽屋で沸いたもん」と話すなど、番組で交流を深めていました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/