KANDYTOWN、映像作品『LAST LIVE at NIPPON BUDOKAN』発売

今年3月に終演を迎えたヒップホップクルーKANDYTOWNが、2023年3月8日(水)に開催した日本武道館公演「LAST LIVE」の模様を収めた映像作品(Blu-ray)を2024年2月14日(水)に発売することを発表した。

【動画を見る】「Curtain Call」ライブ映像

チケットは即SOLD OUT、自身過去最大となる1万2千人の来場者を記録したライブを完全ノーカット・オーバーダビング無しのリアルな姿で全31曲収録。本日より予約受付が開始した本作は彼らのHPでは限定特典、その他主要チェーンではオリジナルステッカーがそれぞれ付属する。

また、公式YouTubeでは同作より「Curtain Call」が公開されている。

<リリース情報>

KANDYTOWN

『LAST LIVE at NIPPON BUDOKAN』(Blu-ray)

発売日:2024年2月14日(水)

販売価格 :¥6050 (税込)

仕様:透明ディスクケース+「LAST LIVE」フォトブック+三方背BOX

封入特典:ポストカード

HP限定特典 :詳細後日発表

店舗特典:オリジナルステッカー (先着購入者特典/一部店舗対象外)

https://kandytown.lnk.to/LASTLIVEatNIPPONBUDOKAN

=収録曲=

1. Intro

2. Curtain Call

3. You Came Back

4. Last Week

5. Soul Assassin

6. Progress

7. Method

8. Few Colors

9. Prove

10. I Am

11. One More Dance

12. Grace

13. Local Area

14. The Maniacs

15. Definition

16. Voyage

17. Until The End Of Time

18. Urban Tears

19. Interlude

20. All In One(remix)

21. Paper Chase

22. Twentyfive

23. Good Die Young

24. Aint No Holding Back

25. Against

26. Scent of a Woman

27. His Game (inst)

28. Get Light

29. R.T.N

30. Blue Verse

31. Endroll