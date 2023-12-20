「やる気まんまん」シリーズ新旧3作の電子版が、本日12月20日にリリースされた。
1997年から2003年の27年間にわたり、日刊ゲンダイ（日刊現代）に掲載された、牛次郎原作による横山まさみちのマンガ「やる気まんまん」。そして17年のときを経て、2020年には山田参助による「新やる気まんまん オット！どっこい」、2023年には霧隠サブローによる「新やる気まんまん 警視庁SEX捜査官」がそれぞれ発表された。各電子書店では「やる気まんまん 傑作選」上下巻、「新やる気まんまん オット！どっこい」全7巻、「新やる気まんまん 警視庁SEX捜査官」全3巻がすべて税込550円で配信されている。
なお2024年1月25日には、東京・阿佐ヶ谷ロフトAにて「『日刊ゲンダイ』presents あのオットセイが蘇る『やる気まんまんナイト』」と題したイベントを開催。山田参助、霧隠サブローに加え、ゲストも登壇する予定だ。チケットは前売券が2500円、当日券が2800円。当日は配信も行われる。詳細は阿佐ヶ谷ロフトAの公式サイトをチェックしよう。
「日刊ゲンダイ」presents あのオットセイが蘇る「やる気まんまんナイト」
日時：2024年1月25日（木）19:30～
会場：東京都 阿佐ヶ谷ロフトA
出演：ドルショック竹下、山田参助、霧隠サブロー ほか
料金：前売り券2500円、当日券2800円（要1ドリンクオーダー）、配信チケット1500円
(c)横山まさみち・横山プロダクション・牛次郎/日刊ゲンダイ