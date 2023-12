アニメ「PSYCHO-PASS サイコパス」シリーズの放送10周年を記念し、オープニング・エンディング主題歌を集めた初のベストアルバム「PSYCHO-PASS 10th ANNIVERSARY BEST」がリリース決定。2024年3月27日に発売される。

「PSYCHO-PASS 10th ANNIVERSARY BEST」は、通常盤と初回生産限定盤を用意。LPサイズとなる初回生産限定盤のジャケットは、大型ブックレット仕様となっており、歴代の描き下ろし版権イラストが楽しめる。また特典として、Blu-rayが付属。Blu-rayにはノンクレジットオープニング・エンディング映像のほか、今年6月17日に東京・東京ガーデンシアターで開催されたイベント「PSYCHO-FES 10th ANNIVERSARY」より関智一、花澤香菜、野島健児、櫻井孝宏、石田彰、伊藤静、沢城みゆき、佐倉綾音、東地宏樹らが出演した朗読劇パートが収録される。

「PSYCHO-PASS」のオフィシャルファンクラブサイト「PSYCHO-BOX サイコボックス」では、特典付きの最速先行予約が本日12月20日にスタート。「PSYCHO-PASS 10th ANNIVERSARY BEST」の収録楽曲については、文末のリストをチェックしよう。

「PSYCHO-PASS 10th ANNIVERSARY BEST」収録楽曲一覧

1.abnormalize / 凛として時雨

2.名前のない怪物 / EGOIST

3.Out of Control / Nothing's Carved In Stone

4.All Alone With You / EGOIST

5.Enigmatic Feeling / 凛として時雨

6.Fallen / EGOIST

7.Q-vism / Who-ya Extended

8.bullet / Cö shu Nie

9.Who What Who What / 凛として時雨

10.Synthetic Sympathy / Who-ya Extended

11.red strand / Cö shu Nie

12.abnormalize-Remixed by 中野雅之(PSYCHO-PASS SS OP ver.)

13.Fallen-Remixed by 中野雅之(PSYCHO-PASS SS Case.1 ED ver.)

14.All Alone With You-Remixed by 中野雅之(PSYCHO-PASS SS Case.2 ED ver.)

15.名前のない怪物-Remixed by 中野雅之(PSYCHO-PASS SS Case.3 ED ver.)

16.アレキシサイミアスペア / 凛として時雨

17.当事者 / EGOIST