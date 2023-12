「ガーディ」「王様戦隊キングオージャー」「ポウ！」10代が選ぶ『2023年・流行したこと大賞』

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。12月19日(火)の放送は、『わたしが選んだ! 2023年・流行したこと大賞』をテーマに放送。パーソナリティのこもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とCOCO教頭(CRAZY COCO)が、10代リスナーから届いた今年の流行を紹介し感想を語りました。こもり校長:今年もあっという間で、あと2週間で終わりということで!COCO教頭:すごいね~。こもり校長:今夜は、生徒(リスナー)のキミや、生徒の周りで流行ったものを発表してもらおうかなと思っています!【私の思う今年流行した言葉は、です! 私の所属する合唱部の中で流行りました♪ この言葉は、今年度のNHK全国学校音楽コンクールの高校の部の課題曲の歌詞の一部で、歌詞は劇団ひとり先生が作詞したものです! 私たちはこの言葉を、テストの点数が悪かった時や下校時間がギリギリになった時、芋煮会の味付けが薄かった時など、色々な場面で使いました!】(16歳)COCO教頭:「芋煮会」って山形やな(笑)。こもり校長:なるほどね! だから、世の中で流行った言葉じゃなくてもいいってことだね。【俺の周りで流行ったのはです! 友人がポケモンカードにハマったり、親がポケモンスリープを始めてやめたり……俺のポケモンの推しはです! あのモフモフがたまらない! かわいい!】(15歳)こもり校長:ガーディね! ほのおタイプのポケモンです。あれは犬かな? 狼なのかな? 進化するとウインディになるんだよね。COCO教頭:ガーディからウインディに!こもり校長:なかなか強いんですよ。野生のポケモンで出てくるんだけど、伝説のポケモンみたいな扱いをされることもある。ポケモンのカードの大会だと、優勝賞品の中にガーディのカードが出たりするから、急に伝説扱いされたりするんだよね。COCO教頭:饒舌だな……(笑)。です。2023年3月から放送開始したスーパー戦隊シリーズ第47番目の戦隊です。毎週毎週見てどハマりしました。「こんなにおもしろい戦隊は見たことない」と思いたいぐらい最高な戦隊シリーズです】(16歳)こもり校長:これは、今放送している戦隊シリーズなの?COCO教頭:47番目のね。全員王様なんだって!こもり校長:すごいね!です。私が友達に「タコ!」と言ってみたら「ポウ!」と、「イカ!」と友達が言ったら「そうなっちゃう!」と言ったことで始まりました】(13歳)COCO教頭:おもろ(笑)。「タコ!」と言ったら……。こもり校長:「ポウ!」(笑)。COCO教頭:「イカ!」と言ったら……「そうなっちゃう!」(笑)。いい合言葉だよね。こもり校長:意味はなしてないけどね(笑)。COCO教頭:内輪でめちゃめちゃ盛り上がるってことだよね。こもり校長:いいね!この日の放送では……・「アニメ『魔法つかいプリキュア!』が流行しました。昔見ていたのが懐かしくて、もう一度見始めました」という14歳・「看護学校に入って使うようになった言葉『コドン』が流行っています。実際の意味とは関係なく、“今日の授業疲れたコドン”、“今日は楽しかったコドン”というように使っています」という19歳・「クラスで、『シャーペンのペン先回し』が流行しました。ペン先にも種類があるので、“ペン先コレクター”も生まれました」という14歳と電話をつなぎました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/